Как оставаться со связью в случае блекаута: три совета от Минцифры
Михаил Федоров дал инструкцию на случай обесточений.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который должен стать министром обороны, назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточений.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как оставаться на связи во время блекаутов
Подключите хРОN
Чтобы оставаться онлайн более 72 часов, проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру.
Воспользуйтесь национальным роумингом
Если нет сети, выберите другого оператора вручную:
Настройки → Сотовые данные → Выбор сети → Выключите ≪Авто» → выберите доступную сеть.
Экономьте трафик
Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.
Напомним, что вчера, 7 января, город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены. Сегодня мы писали, как Днепр живет в блекауте.