ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Как оставаться со связью в случае блекаута: три совета от Минцифры

Михаил Федоров дал инструкцию на случай обесточений.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Как настроить связь и интернет на случай блекаута

Как настроить связь и интернет на случай блекаута / © unsplash.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который должен стать министром обороны, назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как оставаться на связи во время блекаутов

Подключите хРОN

Чтобы оставаться онлайн более 72 часов, проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру.

Воспользуйтесь национальным роумингом

  • Если нет сети, выберите другого оператора вручную:

  • Настройки → Сотовые данные → Выбор сети → Выключите ≪Авто» → выберите доступную сеть.

Экономьте трафик

Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.

/ © Михаил Федоров / Facebook

© Михаил Федоров / Facebook

Напомним, что вчера, 7 января, город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены. Сегодня мы писали, как Днепр живет в блекауте.

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie