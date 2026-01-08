Как оставаться со связью в случае блекаута: три совета от Минцифры

Как настроить связь и интернет на случай блекаута / © unsplash.com

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который должен стать министром обороны, назвал три способа оставаться онлайн во время длительных обесточений.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как оставаться на связи во время блекаутов

Подключите хРОN

Чтобы оставаться онлайн более 72 часов, проверьте подключение на интерактивной карте Минцифры и ЛУН или обратитесь к провайдеру.

Воспользуйтесь национальным роумингом

Если нет сети, выберите другого оператора вручную:

Настройки → Сотовые данные → Выбор сети → Выключите ≪Авто» → выберите доступную сеть.

Экономьте трафик

Выключите автоматическую загрузку фотографий и видео в мессенджерах, чтобы связь держалась дольше.

© Михаил Федоров / Facebook

Напомним, что вчера, 7 января, город Днепр погрузился в полный блекаут из-за попадания РФ в энергетическую инфраструктуру. Все тепловые электростанции (ТЭЦ) и подстанции области остановлены. Сегодня мы писали, как Днепр живет в блекауте.