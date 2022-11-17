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Как отбелить желтый пластик холодильника, подоконника, контейнеров для еды: 10 доступных лайфхаков

Автор
Анна Носова
Дата публикации
Просмотры
1022
Время на прочтение
3 мин
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Как отбелить желтый пластик холодильника, подоконника, контейнеров для еды: 10 доступных лайфхаков

Пожелтевший пластик.

Со временем белые пластмассовые изделия начинают желтеть из-за изменения температуры, солнца, неправильного ухода. Рассказываем, как отбелить пластик домашними средствами в материале ТСН.ua

Пластик популярный и присутствуют практически на на всех бытовых предметах  – начиная с контейнеров для еды, переключателей и заканчивая пластиком на микроволновке, стиральной машине, холодильнике, кондиционере. Пластик очень удобен и практичен для использования в быту. За исключением моментов, когда он начинает желтеть.

Для отбеливания пластика можно воспользоваться специальными средствами, но есть домашние, подручные средства, которые помогут безопасно вернуть старому пластику белый цвет.

  1. Хозяйственное мыло наиболее эффективно в случае, если изменение цвета вызвано жировым налетом. Для чистки пластика нужно растворить пол бруска мыла в 150 мл воды, нанести этот раствор на пожелтевшие части на 20 минут. После этого помыть чистой водой и протереть. Таким образом, мылом можно пользоваться для чистки любого пластика, вреда оно не нанесет.
  2. Если пятна появились недавно можно использовать смесь зубного порошка и мела. Чтобы отбелить новые пятна, нужно сделать кашицу из зубного порошка, мела и воды, нанести на некоторое время на пластик, затем смыть.
  3. Для отбеливания подоконников отлично подойдет смесь соды и стирального порошка. Смешать их в равной пропорции по одной столовой ложке в поллитре воды и нанести на подоконник на 6 часов, смыть влажной тряпкой.
  4. Мощным средством для отбеливания желтизны является лимонная кислота с хлором. Как использовать – смесь в равных пропорциях хлора и лимонной кислоты нанести на 30 минут на пятна, убрать остатки.
  5. Средство, не вредящее пластику, которым можно многократно использовать, протирая желтизну, – это перекись водорода.
  6. Хорошо для пластиковых контейнеров подойдет отбеливатель. В отбеливателе можно замачивать изделие, поэтому для контейнеров это именно то, что нужно. В одном литре воды растворить одну столовую ложку отбеливателя, добавить немного соды. Изделие из пластика положить в такой раствор на ночь. Тщательно промыть холодной водой.
  7. Отлично с желтизной справляется такое аптечное средство как димексид. Одеваем одноразовые перчатки, смачиваем губку или ватный диск димексидом и протираем желтую поверхность пластика. Протираем обработанную поверхность влажной тряпкой и вытираем. Перед использованием димексида желательно опробывать его на небольшом участке.
  8. Уксус, хотя и может вернуть былую белизну, лучше не использовать для чувствительного пластика.
  9. Для плотного пластика можно использовать спирт. Но он не только удаляет желтизну, но и разрушает структуру верхних слоев пластика, поэтому пользоваться им нужно осторожно.
  10. С осторожностью можно использовать для отбеливания пластика ацетон. Если вы все таки решили его применять, нанесите небольшое количество на участок, и посмотрите на реакцию. Вместо ацетона можно попытаться использовать средство для снятия лака.

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Дата публикации
Просмотры
1022
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