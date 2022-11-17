Как отбелить желтый пластик холодильника, подоконника, контейнеров для еды: 10 доступных лайфхаков

Пластик популярный и присутствуют практически на на всех бытовых предметах – начиная с контейнеров для еды, переключателей и заканчивая пластиком на микроволновке, стиральной машине, холодильнике, кондиционере. Пластик очень удобен и практичен для использования в быту. За исключением моментов, когда он начинает желтеть.

Для отбеливания пластика можно воспользоваться специальными средствами, но есть домашние, подручные средства, которые помогут безопасно вернуть старому пластику белый цвет.

Хозяйственное мыло наиболее эффективно в случае, если изменение цвета вызвано жировым налетом. Для чистки пластика нужно растворить пол бруска мыла в 150 мл воды, нанести этот раствор на пожелтевшие части на 20 минут. После этого помыть чистой водой и протереть. Таким образом, мылом можно пользоваться для чистки любого пластика, вреда оно не нанесет. Если пятна появились недавно можно использовать смесь зубного порошка и мела. Чтобы отбелить новые пятна, нужно сделать кашицу из зубного порошка, мела и воды, нанести на некоторое время на пластик, затем смыть. Для отбеливания подоконников отлично подойдет смесь соды и стирального порошка. Смешать их в равной пропорции по одной столовой ложке в поллитре воды и нанести на подоконник на 6 часов, смыть влажной тряпкой. Мощным средством для отбеливания желтизны является лимонная кислота с хлором. Как использовать – смесь в равных пропорциях хлора и лимонной кислоты нанести на 30 минут на пятна, убрать остатки. Средство, не вредящее пластику, которым можно многократно использовать, протирая желтизну, – это перекись водорода. Хорошо для пластиковых контейнеров подойдет отбеливатель. В отбеливателе можно замачивать изделие, поэтому для контейнеров это именно то, что нужно. В одном литре воды растворить одну столовую ложку отбеливателя, добавить немного соды. Изделие из пластика положить в такой раствор на ночь. Тщательно промыть холодной водой. Отлично с желтизной справляется такое аптечное средство как димексид. Одеваем одноразовые перчатки, смачиваем губку или ватный диск димексидом и протираем желтую поверхность пластика. Протираем обработанную поверхность влажной тряпкой и вытираем. Перед использованием димексида желательно опробывать его на небольшом участке. Уксус, хотя и может вернуть былую белизну, лучше не использовать для чувствительного пластика. Для плотного пластика можно использовать спирт. Но он не только удаляет желтизну, но и разрушает структуру верхних слоев пластика, поэтому пользоваться им нужно осторожно. С осторожностью можно использовать для отбеливания пластика ацетон. Если вы все таки решили его применять, нанесите небольшое количество на участок, и посмотрите на реакцию. Вместо ацетона можно попытаться использовать средство для снятия лака.

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