Как отбелить зубы в домашних условиях: простые средства, которые есть у каждого дома

Зубы темнеют из-за различных факторов: потребления в пищу некоторых продуктов или напитков, неправильная гигиена полости рта, кариес или другие болезни. Если зубы пожелтели из-за косметических загрязнений, справиться с этой проблемой можно без вмешательства стоматолога. ТСН.ua рассказывает, как отбелить зубы в домашних условиях с помощью простых средств, которые есть в каждом доме.
Как отбелить зубы за 5 минут в день
Немногие знают, что определенные специи, часто используемые в кулинарии, могут также помочь отбелить зубы. В частности, вам может помочь куркума. Она может удалить черный налет, также осветить поверхность эмали на 2-3 тона.
Как отбелить зубы в домашних условиях с помощью куркумы? Требуется всего несколько шагов:
- ¼ чайной ложки порошка куркумы нанести на влажную зубную щетку;
- распределить по всей поверхности зубов и оставить на 30 секунд;
- прополоскать зубы и почистить традиционной зубной пастой.
Также можно самостоятельно приготовить зубную пасту из куркумы и мятного масла:
- ½ чайные ложки порошка куркумы нужно смешать с 2 каплями мятного масла и 2 каплями воды;
- чистить зубы смесью около 2 минут;
- оставить пасту на зубах еще на 5 минут, чтобы она лучше подействовала;
- прополоскать рот прохладной водой.
Если у вас дома нет мятного масла, можно использовать обычное оливковое масло. Приготовление пасты в этом случае также достаточно просто:
- 1 чайную ложку порошка куркумы смешать с 1 столовой ложкой масла;
- чистить зубы несколько минут.
Чтобы отбелить зубы с помощью куркумы, следует использовать эти пряности не менее 1 недели.
Как отбелить зубы с помощью соды и перекиси водорода
Чтобы зубы стали заметно белее, можно также использовать ополаскиватель, приготовленный из пищевой соды или зубную пасту из соды и перекиси водорода. Однако перед использованием обязательно убедитесь, что вы взяли 1,5% перекись водорода. Ведь в противном случае жидкость может стать причиной раздражения десен и повышения чувствительности зубов.
Чтобы приготовить ополаскиватель для отбеливания зубов из соды, нужно взять 1 столовую ложку пищевой соды и растворить ее в стакане воды. Каждый день используя этот раствор, вы сможете добиться хороших результатов.
А инструкция по приготовлению зубной пасты из соды и перекиси водорода:
- 2 чайные ложки перекиси водорода смешать с 1 чайной ложкой соды;
- аккуратно нанесите смесь на зубную щетку и почистите поверхность зубов;
- использовать его можно только несколько раз в неделю.
Как отбелить зубы в домашних условиях с цедрой апельсина или лимона
Этот народный метод давно используется для отбеливания зубов дома. Для эффективного результата требуется:
- взять цедру апельсина или лимона и натирать эмаль в течение 2 минут;
- прополоскать ротовую полость;
- почистить зубы традиционным способом.
Считается, что лимонная кислота и некоторые соединения, которые входят в кожу цитрусовых, помогают бороться с пожелтением зубов.
Чем отбелить зубы: поможет кокосовое масло
Кокосовое масло содержит в своем составе 12-карбонлауриновую кислоту, которая помогает убить вредные микробы, бороться с зубным налетом, а также отбелить зубы. Чтобы получить результат нужно:
- взять 1 чайную ложку мягкого кокосового масла (если оно слишком жесткое, нужно подержать его 20-30 минут при комнатной температуре);
- нанести на зубы и подождать несколько минут;
- прополоскать ротовую полость;
- выпить полный стакан воды;
- почистить зубы традиционным способом.