Как отбелить зубы в домашних условиях: простые средства, которые есть у каждого дома

Как отбелить зубы в домашних условиях: простые средства, которые есть у каждого дома

Зубы темнеют из-за различных факторов: потребления в пищу некоторых продуктов или напитков, неправильная гигиена полости рта, кариес или другие болезни. Если зубы пожелтели из-за косметических загрязнений, справиться с этой проблемой можно без вмешательства стоматолога. ТСН.ua рассказывает, как отбелить зубы в домашних условиях с помощью простых средств, которые есть в каждом доме.

Как отбелить зубы за 5 минут в день

Немногие знают, что определенные специи, часто используемые в кулинарии, могут также помочь отбелить зубы. В частности, вам может помочь куркума. Она может удалить черный налет, также осветить поверхность эмали на 2-3 тона.

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Как отбелить зубы в домашних условиях с помощью куркумы? Требуется всего несколько шагов:

¼ чайной ложки порошка куркумы нанести на влажную зубную щетку;

распределить по всей поверхности зубов и оставить на 30 секунд;

прополоскать зубы и почистить традиционной зубной пастой.

Также можно самостоятельно приготовить зубную пасту из куркумы и мятного масла:

½ чайные ложки порошка куркумы нужно смешать с 2 каплями мятного масла и 2 каплями воды;

чистить зубы смесью около 2 минут;

оставить пасту на зубах еще на 5 минут, чтобы она лучше подействовала;

прополоскать рот прохладной водой.

Если у вас дома нет мятного масла, можно использовать обычное оливковое масло. Приготовление пасты в этом случае также достаточно просто:

1 чайную ложку порошка куркумы смешать с 1 столовой ложкой масла;

чистить зубы несколько минут.

Чтобы отбелить зубы с помощью куркумы, следует использовать эти пряности не менее 1 недели.

Как отбелить зубы с помощью соды и перекиси водорода

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Чтобы зубы стали заметно белее, можно также использовать ополаскиватель, приготовленный из пищевой соды или зубную пасту из соды и перекиси водорода. Однако перед использованием обязательно убедитесь, что вы взяли 1,5% перекись водорода. Ведь в противном случае жидкость может стать причиной раздражения десен и повышения чувствительности зубов.

Чтобы приготовить ополаскиватель для отбеливания зубов из соды, нужно взять 1 столовую ложку пищевой соды и растворить ее в стакане воды. Каждый день используя этот раствор, вы сможете добиться хороших результатов.

А инструкция по приготовлению зубной пасты из соды и перекиси водорода:

2 чайные ложки перекиси водорода смешать с 1 чайной ложкой соды;

аккуратно нанесите смесь на зубную щетку и почистите поверхность зубов;

использовать его можно только несколько раз в неделю.

Как отбелить зубы в домашних условиях с цедрой апельсина или лимона

Как отбелить зубы цедрой лимона? / Pexels

Этот народный метод давно используется для отбеливания зубов дома. Для эффективного результата требуется:

взять цедру апельсина или лимона и натирать эмаль в течение 2 минут;

прополоскать ротовую полость;

почистить зубы традиционным способом.

Считается, что лимонная кислота и некоторые соединения, которые входят в кожу цитрусовых, помогают бороться с пожелтением зубов.

Чем отбелить зубы: поможет кокосовое масло

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Кокосовое масло содержит в своем составе 12-карбонлауриновую кислоту, которая помогает убить вредные микробы, бороться с зубным налетом, а также отбелить зубы. Чтобы получить результат нужно: