Как отчистить кухню от жира: нужно всего лишь одно средство

Во время уборки дома, труднее всего справиться бывает именно с кухней. Из-за масляных пятен она требует больше сил и времени. Как отчистить кухню от жира – читайте в материале ТСН.ua.

Стереть все язвительные масляные пятна очень тяжело. Тем более что они появляются в процессе приготовления пищи не только на плите, но и на других поверхностях: шкафчиках, решетке, стенах, мойке, столе и т.д. Если вы не хотите использовать химию, самым простым вариантом станет применение обычного разрыхлителя для теста. Соединив его с кислотой, вы получите непревзойденное средство, прямо на глазах выест весь жир и оставит кухонные поверхности полностью чистыми.

Как отчистить кухню от жира с помощью разрыхлителя

Всё очень просто и легко. Вам нужно всего лишь:

Нанесите на все масляные пятна немного разрыхлителя для теста и добавьте сверху каплю уксуса. Начнётся бурная химическая реакция, в процессе которой загрязнения быстро растворятся. Теперь вам остается лишь несколько раз протереть поверхность сухой тряпкой, губкой или салфеткой.

Что еще можно использовать для очищения кухни от жира

Вместо разрыхлителя можно использовать также соду. Она не только поднимает тесто, если добавить соду с уксусом в муку. На плиту или панели, в духовку, микроволновую плиту или на другие масляные поверхности можете насыпать немного соды, а затем капнуть каплю лимонной кислоты или уксуса. Оставьте смесь на полчаса, чтобы грязь полностью растворилась. Тогда протрите чистой тряпкой.