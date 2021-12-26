Как отдыхали в Карпатах в 1938 году: исторические фото

Как отдыхали в Карпатах в 1938 году: исторические фото

Украинские Карпаты, как вся Западная Украина, находились до 1939 года под властью Польши.

Польская электронная библиотека опубликовала путеводитель для туристов "Zima w Karpatach Wschodnich" (Зима в восточных Карпатах) с фотографиями Украинских Карпат 1938 года.

Путеводитель опубликовали как рекламу для польских туристов, чтобы показать им прелести зимнего отдыха в Украинских Карпатах, которые тогда называли Karpatу Wschodni, в отличие от западных, собственно польских Карпат.

"Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических регионов Польши. Эта земля создана для зимних видов спорта. Здесь могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, живущих и работающих в низменной Польше", — говорится в буклете.

Туристам рассказывали о таких населенных пунктах, как Ворохта, столице Гуцульщины Жабье (сейчас поселок Верховина Ивано-Франковской области), Славское и другие. В буклете описываются гуцульские обычаи и развлечения.

Польский путеводитель 1938 года "Зима в восточных Карпатах" (8 фото)

Напомним, что украинские Карпаты, как вся Западная Украина, находились до 1939 года под властью Польши.

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустила новый поезд в Украинские Карпаты.

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