Как отдыхали в Карпатах в 1938 году: исторические фото

Украинские Карпаты, как вся Западная Украина, находились до 1939 года под властью Польши.
Польская электронная библиотека опубликовала путеводитель для туристов "Zima w Karpatach Wschodnich" (Зима в восточных Карпатах) с фотографиями Украинских Карпат 1938 года.
Путеводитель опубликовали как рекламу для польских туристов, чтобы показать им прелести зимнего отдыха в Украинских Карпатах, которые тогда называли Karpatу Wschodni, в отличие от западных, собственно польских Карпат.
"Восточные Карпаты — это один из самых красивых туристических регионов Польши. Эта земля создана для зимних видов спорта. Здесь могут оздоровить все больные и ослабленные клетки организма наших сограждан, живущих и работающих в низменной Польше", — говорится в буклете.
Туристам рассказывали о таких населенных пунктах, как Ворохта, столице Гуцульщины Жабье (сейчас поселок Верховина Ивано-Франковской области), Славское и другие. В буклете описываются гуцульские обычаи и развлечения.
Напомним, что украинские Карпаты, как вся Западная Украина, находились до 1939 года под властью Польши.
Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустила новый поезд в Украинские Карпаты.
Читайте также: