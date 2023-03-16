Как отличаются расходы на жизнь в Украине и Польше: инфографика

Аренда жилья в Польше ожидаемо выше. Если за однокомнатную квартиру в среднем в Киеве просят 10-15 тыс. грн. за месяц, аренда такого жилья в Варшаве будет стоить 22 — 25 тыс. грн. При этом в Польше не столь ощутимая разница между арендой в столице и большом городе. У нас такая "однушка" это – 6 – 7 тыс. грн., а в Польше – 16 – 20 тыс. грн.

Об этом сообщает аналитический центр международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Аренда однокомнатной квартиры в наших небольших городах – 3,5-5 тыс. грн, в Польше – 12-13 тыс. грн. К этим суммам нужно добавить расходы на коммунальные услуги. В Украине для однокомнатной квартиры они в среднем – 1,2 – 2,5 тыс. грн., в таком же жилье в Польше – 4 – 4,5 тыс. грн. Во внимание не принимались города на Западной Украине, которые находятся далеко от зоны боевых действий.

Цены на бензин А-95 не сильно отличаются. У нас дешевле – 52 грн за литр, в Польше – 63 грн за литр. Месячный универсальный проездной билет у нас в три раза дешевле. У нас за 50 проездов заплатят – 325 грн., у поляков – 840 грн. Прием терапевта в частной клинике в Украине в среднем – 550 грн, а в Польше – 1000 грн.

Минимальная стоимость стрижки у украинских мастеров – 100 грн, у польских – 250 грн. Месячный абонемент в спортзал в Украине – от 600 грн, в Польше – 840 грн.

Прожиточный минимум в Украине с текущего года – 2589 грн, в Польше – 12,7 тыс. грн. Минимальная и средняя заработная плата у нас – 6,7 тыс. грн и 15 тыс. грн. У поляков соответственно – 22,8 тыс. грн. и 29 тыс. грн. Цены на продукты почти не отличаются.

Несмотря на то, что стоимость услуг в Европе выше, чем в Украине, уровень расходов зависит от зарплаты. В то же время, подавляющая часть работодателей обеспечивает работников жильем, которое находится непосредственно рядом с местом работы, таким образом можно избавиться от расходов на проживание и проезд.

Напомним, в Польше заведение социального страхования заставляет украинцев вернуть денежную помощь в бюджет. В частности, речь идет о украинцах, которые выехали из Польши и не сообщили об этом в органы соцзащиты.

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