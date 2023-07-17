Как отличить фейк от правды: правила медийной грамотности

Тема фейковой информации на сегодняшний день очень острая — любая новость мгновенно распространяется через соцсети, поэтому объектом дезинформации может стать каждый. Нам следует внимательно относиться к тому, что мы читаем и распространяем. Следует тщательно анализировать контент и отфильтровывать ложь, чтобы хорошо ориентироваться в новостных потоках. Как прокачать свою медиаграмотность и не попадаться на фейки - читайте дальше.

Почему мы доверяем фейкам?

Люди любят истории, а авторы лживых новостей этим злоупотребляют. Наш мозг связывает известные факты с неизвестными в последовательном рассказе, достоверность информации ему не интересна. Поэтому в фейковых статьях довольно часто реальные факты сочетаются с надуманными.

а авторы лживых новостей этим злоупотребляют. Наш мозг связывает известные факты с неизвестными в последовательном рассказе, достоверность информации ему не интересна. Поэтому в фейковых статьях довольно часто реальные факты сочетаются с надуманными. Наши эмоции побеждают доводы. Например, чтобы сформировать нужное общественное мнение, авторы своими текстами обращаются к эмоциям, личным предпочтениям и убеждениям. Если информация человеку нравится, то он склонен принимать ее как правдивую. Никто не погружается в аргументы, когда действует эмоциональная составляющая. Это упрощает работу для мозга: не нужно изучать большое количество информации и проверять достоверность фактов.

Например, чтобы сформировать нужное общественное мнение, авторы своими текстами обращаются к эмоциям, личным предпочтениям и убеждениям. Если информация человеку нравится, то он склонен принимать ее как правдивую. Никто не погружается в аргументы, когда действует эмоциональная составляющая. Это упрощает работу для мозга: не нужно изучать большое количество информации и проверять достоверность фактов. Мы преимущественно потребляем уже отфильтрованный контент. Как это происходит? Алгоритмы поисковиков и соцсетей отсеивают ту информацию, которая нас не заинтересовала. Поисковые запросы человека анализируются и выдается тот тип контента, который заинтересовал хотя бы один раз. Например, мы делаем репост непроверенной информации, лайкаем или что-то комментируем. Тогда нам предлагается похожая информация, которая потенциально для нас интересна или полезна.

Зачем распространяются фейки

Чтобы на этом заработать деньги. Очень большие доходы приносит реклама. Она может быть очевидной или скрытой в статье, и не иметь ничего общего с фактическими свойствами рекламируемого продукта. Для поднятия рейтингов. Фейковые новости очень популярны, так как рассчитаны на эмоциональные обсуждения, комментарии и распространения. Из-за отсутствия нужного количества информации или невнимательности. Читатели делают репосты ложной новости, доверяя своим предпочтениям. А авторы иногда просто не проверяют факты, о которых пишут.

Как отличить фейк от правды

В фейковой новости или статье в большинстве случаев название не совпадает с содержанием, поэтому следует внимательно перечитывать весь текст до конца. Необходимо проверять надежность и репутацию источника, где изложена информация. Следует смотреть на дату и время публикации. Часто старые публикации могут выдаваться за новые, поэтому информация может быть устаревшей. Важно ознакомиться с предыдущими работами автора, чтобы иметь представление о его репутации. Следует проверить наличие ссылок на источники. Если такие ссылки отсутствуют, в большинстве случаев информация будет ложной. Следует проверять подозрительные шокирующие цитаты и фотографии с места событий. Узнать, что об этой новости пишут на других сайтах. Если ни один ресурс не пишет об этом событии, значит информация фейковая. Не следует распространять новость или информацию, если вы не уверены, что это правда. Поскольку ресурсы, которые распространяют фейки, рассчитывают именно на распространение дезинформации среди населения.

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