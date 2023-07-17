Как отличить фейк от правды: правила медийной грамотности

Как узнать и избежать фейков в информационных потоках.
Тема фейковой информации на сегодняшний день очень острая — любая новость мгновенно распространяется через соцсети, поэтому объектом дезинформации может стать каждый. Нам следует внимательно относиться к тому, что мы читаем и распространяем. Следует тщательно анализировать контент и отфильтровывать ложь, чтобы хорошо ориентироваться в новостных потоках. Как прокачать свою медиаграмотность и не попадаться на фейки - читайте дальше.
Почему мы доверяем фейкам?
- Люди любят истории, а авторы лживых новостей этим злоупотребляют. Наш мозг связывает известные факты с неизвестными в последовательном рассказе, достоверность информации ему не интересна. Поэтому в фейковых статьях довольно часто реальные факты сочетаются с надуманными.
- Наши эмоции побеждают доводы. Например, чтобы сформировать нужное общественное мнение, авторы своими текстами обращаются к эмоциям, личным предпочтениям и убеждениям. Если информация человеку нравится, то он склонен принимать ее как правдивую. Никто не погружается в аргументы, когда действует эмоциональная составляющая. Это упрощает работу для мозга: не нужно изучать большое количество информации и проверять достоверность фактов.
- Мы преимущественно потребляем уже отфильтрованный контент. Как это происходит? Алгоритмы поисковиков и соцсетей отсеивают ту информацию, которая нас не заинтересовала. Поисковые запросы человека анализируются и выдается тот тип контента, который заинтересовал хотя бы один раз. Например, мы делаем репост непроверенной информации, лайкаем или что-то комментируем. Тогда нам предлагается похожая информация, которая потенциально для нас интересна или полезна.
Зачем распространяются фейки
- Чтобы на этом заработать деньги. Очень большие доходы приносит реклама. Она может быть очевидной или скрытой в статье, и не иметь ничего общего с фактическими свойствами рекламируемого продукта.
- Для поднятия рейтингов. Фейковые новости очень популярны, так как рассчитаны на эмоциональные обсуждения, комментарии и распространения.
- Из-за отсутствия нужного количества информации или невнимательности. Читатели делают репосты ложной новости, доверяя своим предпочтениям. А авторы иногда просто не проверяют факты, о которых пишут.
Как отличить фейк от правды
- В фейковой новости или статье в большинстве случаев название не совпадает с содержанием, поэтому следует внимательно перечитывать весь текст до конца.
- Необходимо проверять надежность и репутацию источника, где изложена информация.
- Следует смотреть на дату и время публикации. Часто старые публикации могут выдаваться за новые, поэтому информация может быть устаревшей.
- Важно ознакомиться с предыдущими работами автора, чтобы иметь представление о его репутации.
- Следует проверить наличие ссылок на источники. Если такие ссылки отсутствуют, в большинстве случаев информация будет ложной.
- Следует проверять подозрительные шокирующие цитаты и фотографии с места событий.
- Узнать, что об этой новости пишут на других сайтах. Если ни один ресурс не пишет об этом событии, значит информация фейковая.
- Не следует распространять новость или информацию, если вы не уверены, что это правда. Поскольку ресурсы, которые распространяют фейки, рассчитывают именно на распространение дезинформации среди населения.
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