Как отличить натуральную кожу от кожзама

Благодаря современным технологиям производители научились делать очень качественные кожзамы, которые довольно трудно отличить от натурального материала. Есть народные способы, которые посодействуют вам в этом. Как отличить кожу от заменителя – читайте в материале ТСН.ua.

К сожалению, производители одежды, обуви и разнообразных аксессуаров сегодня все чаще умалчивают использование кожзама и выдают свою продукцию за натуральную. Однако никому не хочется купить дорогой товар, который только внешне похож на кожаную вещь, а на самом деле быстро испортится. От такой проблемы себя можно застраховать, если знать, как отличить кожу от заменителя.

Название, цена и бирка

При примерке обуви или одежды в магазине не так просто отличить натуральную кожу от эко. В первую очередь, у вас мало времени. Да и никто не позволит ставить над товаром эксперименты, которые могут испортить внешний вид вещи. Поэтому в таком случае нужно сначала обращать внимание на название материала.

Зачастую производители вводят покупателей в заблуждение с помощью простого маркетингового хода. Они называют материал "экокожа", "веганкожа", "регенерированная кожа". Это все названия кожзама. На коробке должно быть написано именно "натуральная кожа". Единственное исключение – кожа из спилка. Это отдельный вид более тонкой натуральной кожи. Он часто используется для изготовления замшевых изделий.

Также следует обращать внимание на цену вещи. Изделия из натуральной кожи не могут стоить недорого, ведь трудоемкость их изготовления всегда выше. Такие товары бывают недорогими во время распродаж, но даже тогда их стоимость выше вещей из кожзама.

Можно взглянуть и на бирку. Многие производители, которые производят сегодня изделия из натуральной кожи, прикрепляют к бирке небольшой образец материала.

Как отличить кожу от заменителя: народные методы

Как отличить кожу от экокожи / Фото: ТСН.ua

Если вы уже приобрели вещь и теперь сомневаетесь, что она изготовлена из натуральной кожи, можно проверить семь важных свойств.

Запах – натуральная кожа отличается мягким приятным ароматом, который сложно заглушить другим. Его практически невозможно сымитировать. А вот кожзам пахнет пластиком, винилом, резиной и другими синтетическими соединениями. Экокожа, напротив, не имеет никакого запаха. Изнанка – натуральный продукт будет мягким, а вот кожзам имеет тканевую основу. Рельеф — поверхность кожаных изделий покрыта небольшими, но заметными, порами и морщинами, имеет неяркий блеск. А вот кожзам хоть и может блестеть, но сморщенных мест почти не будет. Эластичность – попробуйте согнуть материал, а затем отпустить. Если он поддался вашим усилиям легко, а позже быстро восстановил свою форму без морщин и следов, значит, изделие изготовлено из натуральной кожи. А вот на экокоже останется складка. Вес – товар, изготовленный из натуральной кожи, обычно тяжелее, чем кожзам. Как испытывать водой – если нанести на поверхность кожи немного воды, то через некоторое время жидкость впитается, а место на материале потемнеет. А вот заменитель на промокание не отреагирует. Также, если вам интересно, как отличить кожу от экокожи, следует отметить, что этот материал не взаимодействует с водой. Как испытывать огнем – от кратковременного контакта с пламенем натуральная кожа не пострадает, а вот заменитель начнет сразу плавиться и неприятно пахнуть. С прессованной экокожией случится то же самое.

Если вы все же не уверены, перед вам изделие из натуральной кожи или нет, можно провести еще один эксперимент. Если приложить ладонь к материалу, то натуральный быстро переймет температуру вашего тела, а вот заменитель станет слишком горячим через несколько минут.