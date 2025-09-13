ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Как отменить заявку на обмен водительского в "Дії": что нужно знать

МВД советует проверять фамилию, имя, отчество и другие данные перед подтверждением заявки в Дії.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Приложение "Дія"

Приложение «Дія» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

Пользователи приложения "Дія" не могут отменять или изменить поданную заявку на обмен водительского удостоверения. Если во введенных данных обнаружится ошибка, необходимо оформить новую заявку.

Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской области, сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что функционал для редактирования или отмены заявки пока не предусмотрен.

Специалисты советуют перед подтверждением заявки внимательно проверять все данные, особенно:

  • Фамилия, имя и отчество

  • Серию и номер водительского удостоверения

  • Адрес доставки в случае оформления через почту

«Несколько минут внимательной проверки позволят избежать повторного оформления и сэкономят время», — отмечают в сервисных центрах.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 13 сентября по 15 сентября из-за обновления реестров некоторые сервисы и услуги на портале и в мобильном приложении "Дія" временно будут недоступны

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie