Как отменить заявку на обмен водительского в "Дії": что нужно знать

Приложение «Дія» / © Государственная налоговая служба Украины/Facebook

Пользователи приложения "Дія" не могут отменять или изменить поданную заявку на обмен водительского удостоверения. Если во введенных данных обнаружится ошибка, необходимо оформить новую заявку.

Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской области, сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что функционал для редактирования или отмены заявки пока не предусмотрен.

Специалисты советуют перед подтверждением заявки внимательно проверять все данные, особенно:

Фамилия, имя и отчество

Серию и номер водительского удостоверения

Адрес доставки в случае оформления через почту

«Несколько минут внимательной проверки позволят избежать повторного оформления и сэкономят время», — отмечают в сервисных центрах.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 13 сентября по 15 сентября из-за обновления реестров некоторые сервисы и услуги на портале и в мобильном приложении "Дія" временно будут недоступны