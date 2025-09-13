- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 1 мин
Как отменить заявку на обмен водительского в "Дії": что нужно знать
МВД советует проверять фамилию, имя, отчество и другие данные перед подтверждением заявки в Дії.
Пользователи приложения "Дія" не могут отменять или изменить поданную заявку на обмен водительского удостоверения. Если во введенных данных обнаружится ошибка, необходимо оформить новую заявку.
Об этом сообщили в сервисных центрах МВД Киевской области, сообщает Судебно-юридическая газета.
Отмечается, что функционал для редактирования или отмены заявки пока не предусмотрен.
Специалисты советуют перед подтверждением заявки внимательно проверять все данные, особенно:
Фамилия, имя и отчество
Серию и номер водительского удостоверения
Адрес доставки в случае оформления через почту
«Несколько минут внимательной проверки позволят избежать повторного оформления и сэкономят время», — отмечают в сервисных центрах.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 13 сентября по 15 сентября из-за обновления реестров некоторые сервисы и услуги на портале и в мобильном приложении "Дія" временно будут недоступны