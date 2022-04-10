Как отмыть клей скотча от стекла: действенные способы и что не нужно делать

Многие города Украины находились под обстрелами и авиаударами армии оккупантов. Чтобы уберечься от ранения обломками стекла окон, жильцы заклеивали их скотчем или подходящим материалом. Как снять скотч и что лучше не делать в этом случае, читайте в статье ТСН.ua