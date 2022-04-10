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Как отмыть клей скотча от стекла: действенные способы и что не нужно делать

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Многие города Украины находились под обстрелами и авиаударами армии оккупантов. Чтобы уберечься от ранения обломками стекла окон, жильцы заклеивали их скотчем или подходящим материалом. Как снять скотч и что лучше не делать в этом случае, читайте в статье ТСН.ua

Как и чем отмыть следы скотча на стекле, чтобы не осталось следов клея и чтобы не повредить окна

  • Протереть следы от скотча на окнах содовым раствором, после этого смыть обычной водой.
  • Чтобы клей отстал, хорошо протереть его растительным или эфирным маслом. Оставить на 15 минут, после чего уже легче будет оттереть следы.
  • Хорошо растворяют такие следы растворители, как ацетон, бензин, уайт-спирит. Если ничего из этого перечня нет, то и жидкость для снятия лака подойдет. Перед использованиемокна растворителя, поскольку он имеет резкий запах, необходимо открыть окна. Будьте внимательны, следите, чтобы растворитель не попадал на пластиковый профиль.

  • Эффективно отмывает следы на пластиковых окнах нашатырный спирт. Более того, нашатырным спиртом хорошо чистить пластиковые рамы от загрязнений. Из-за его резкого запаха перед началом работы также нужно открывать окна.

    Чтобы не повредить окна нельзя использовать:

  • абразивные порошки и металлические щетки, потому что на стекле останутся царапины;
  • едкие кислотные или щелочные средства;
  • следы от клея на матовом стекле лучше не чистить ацетоном и другими растворителями.

Если есть возможность оттирать клей нужно спецсредствами.

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Просмотры
4062
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