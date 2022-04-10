Как отмыть клей скотча от стекла: действенные способы и что не нужно делать

Многие города Украины находились под обстрелами и авиаударами армии оккупантов. Чтобы уберечься от ранения обломками стекла окон, жильцы заклеивали их скотчем или подходящим материалом. Как снять скотч и что лучше не делать в этом случае, читайте в статье ТСН.ua
Как и чем отмыть следы скотча на стекле, чтобы не осталось следов клея и чтобы не повредить окна
- Протереть следы от скотча на окнах содовым раствором, после этого смыть обычной водой.
- Чтобы клей отстал, хорошо протереть его растительным или эфирным маслом. Оставить на 15 минут, после чего уже легче будет оттереть следы.
- Хорошо растворяют такие следы растворители, как ацетон, бензин, уайт-спирит. Если ничего из этого перечня нет, то и жидкость для снятия лака подойдет. Перед использованиемокна растворителя, поскольку он имеет резкий запах, необходимо открыть окна. Будьте внимательны, следите, чтобы растворитель не попадал на пластиковый профиль.
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Эффективно отмывает следы на пластиковых окнах нашатырный спирт. Более того, нашатырным спиртом хорошо чистить пластиковые рамы от загрязнений. Из-за его резкого запаха перед началом работы также нужно открывать окна.
Чтобы не повредить окна нельзя использовать:
- абразивные порошки и металлические щетки, потому что на стекле останутся царапины;
- едкие кислотные или щелочные средства;
- следы от клея на матовом стекле лучше не чистить ацетоном и другими растворителями.
Если есть возможность оттирать клей нужно спецсредствами.
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