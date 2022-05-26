Как отмыть жирную посуду без горячей воды и химических средств: три эффективных способа

Мыть посуду - не очень приятная вещь. Особенно когда отключают горячую воду. Чем отмыть жирную посуду, если нет горячей воды - в материале ТСН.ua.
На полках магазинов можно увидеть большое разнообразие моющих средств. Но учитывая, что холодная вода хуже смывает химическое средство, предлагаем воспользоваться натуральными.
Для тех, кто опасается химии, подойдут:
- Сода – универсальное очистное средство. Очищает от жира, накипи, чайного налета. Чтобы отчистить посуду от жира, нужно нанести соду на губку и хорошо протереть загрязненные поверхности, после чего смыть. Сода не подходит для тефлона и антипригарного покрытия.
- Хозяйственное мыло 65% или 72%. Отмывает жир и остатки пищи не хуже других моющих средств. Чтобы не растворять, можно сразу купить в жидком виде.
- Горчица отлично отмывает посуду от жира и других загрязнений. Она не требует тщательного полоскания, не сушит рук. Используют в виде горчичного порошка на губку или растворяют в воде в виде пасты. Горчица не царапает тефлоновое покрытие, обезжиривает и обеззараживает поверхность. Чтобы отмыть от грязи, натрите поверхности губкой с порошком и оставьте на несколько минут. После этого смойте водой. Для удаления сильных загрязнений, жира горчицу можно смешать с яблочным или столовым уксусом.
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