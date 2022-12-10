Как отпраздновать Новый год дома: полезные советы и интересные идеи

Когда до Нового года остается мало времени, каждый начинает задумываться о том, как его отпраздновать. В этом году новогоднюю ночь украинцы проведут дома со своими родными и близкими. Война в стране внесла свои коррективы в повседневную жизнь. Однако новогодние праздники всегда были более семейными. И хотя дополнительных выходных из-за военного положения у украинцев не будет, всегда можно уделить друг другу чуть больше времени. ТСН.ua собрал несколько идей, как встретить Новый год дома и весело.

Приготовление

Прежде всего, даже в эти трудные времена следует создать праздничное настроение и обустроить уют дома. Из-за постоянных обстрелов критической инфраструктуры, отключения электроэнергии стали привычным делом. Поэтому в этом году как никогда станут в народе гирлянды. Конечно, лучше выбирать такие, которые могут работать от повербанка или на аккумуляторах. Помимо эстетической точки зрения, разноцветные огни помогут сделать квартиру светлее, когда нет света.

Если в вашем доме есть дети, обязательно украсьте с ними елку. Она станет не только главным символом Нового года, но и чем-нибудь волшебным для малышей. Да и взрослым в этом году нужно почувствовать немного праздника, поэтому новогодняя елка точно не будет лишней. Не забудьте приготовить друг другу подарки на Новый год 2023 – интересные идеи для мама и папы мы подготовили в отдельном материале. Чтобы накрыть праздничный стол, запланируйте список продуктов и начните закупаться. Все это лучше подготовить заранее, ведь полки супермаркетов и магазинов стремительно опустошаются. Чтобы избежать неприятных сюрпризов в канун праздника, найдите немного свободного времени хотя бы за неделю до празднования.

Напитки и еда

Празднование Нового года / Фото: Pexels

Праздничный стол следует накрыть даже в том случае, если у вас совсем нет праздничного настроения. Психологи советуют отвлекаться от негативных событий и новостей. И Новый год подходит для этого лучше. Тщательно продумайте меню, чтобы порадовать чем-нибудь вкусненьким себя и близких. Если у вас есть традиционные блюда, которые вы готовите каждый год, обязательно приготовьте их с детьми. Также можно придумать что-то необычное или порадующее символ Нового года 2023 — Черного Водяного Кролика. Об интересных идеях мы писали в нашем материале.

Также можно заказать любимые блюда в ресторане.Однако помните, что действовать в этом случае нужно заранее. Обязательно сделайте предварительный заказ как можно раньше, чтобы не остаться голодными. Поскольку 31 декабря большинство заведений традиционно могут быть перегружены.

Относительно напитков можете порадовать родных вкусными коктейлями. Готовить их несложно, а настроение они точно поднимут. Для малышей подойдут разнообразные молочные коктейли, которые можно разлить в красивые стаканы.

Не забывайте о десертах. Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. А в этом году всем нам очень нужно что-то сладкое, что приносит хотя бы кроху радости.

Новогодние фильмы

Празднование Нового года / Фото: Pexels

Каждый год телевидение предлагает разнообразные новогодние шоу и программы. Как будет теперь, когда в стране война, пока неизвестно. Поэтому для новогоднего настроения лучше подумать, какие новогодние фильмы или сериалы можно просмотреть с семьей. Лента с новогодней тематикой выходит каждый год: новогодние комедии, романтические фильмы или даже мультфильмы. Выбирать лучше по своему вкусу.

Прекрасной альтернативой могут стать ваши архивные видео, которые помогут поностальгировать и вспомнить прекрасные мгновения жизни вместе.

Фотозона

Празднование Нового года / Фото: Pexels

Чтобы создать несколько фотографий из празднования Нового года 2023, стоит обустроить уголок с фотозоной дома. Сфотографируйтесь всей семьей, например, у елки. Затем эти фотографии можно распечатать и вклеить в альбом или разместить фотоколлаж в рамке. Такие приятные воспоминания останутся с вами на долгие годы.

Настольные игры

Празднование Нового года / Фото: Pexels

В современных магазинах можно найти большое количество настольных игр, которые точно украсят праздничный вечер и добавят немного веселья. Выбирайте по своему вкусу. Здесь ведь есть и стратегии, и приключения, и логические игры.

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