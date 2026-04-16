Как оцифровать трудовую книжку, чтобы не потерять стаж: главные правила

Совсем скоро истекает срок, который дали украинцам на оцифровку трудовых книжек. Сделать это следует до 10 июня 2026 года. Как правильно оцифровать трудовую книжку, чтобы не потерять стаж — рассказываем дальше.

Почему нужно проверять трудовую книжку, записи о работе и что делать, если в трудовой книжке обнаружилась ошибка? Об этом рассказали в ПФУ.

Как оцифровать трудовую книжку: советы Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде советуют тщательно проверить все записи в трудовой книжке, прежде чем приступить к оцифровке. Проверить следует такие пункты:

Фамилия, имя и отчество — они должны быть указаны полностью, без ошибок и исправлений. У женщин в случае смены фамилии первая фамилия может быть зачеркнута одной чертой. Рядом должна быть указана вторая фамилия. На внутренней стороне обложки должна быть информация о документе, реквизитах, дате и номере выдачи вместе с подписью уполномоченного лица. Также там должна быть печать.

Дата рождения.

Подпись владельца трудовой книги.

Подпись лица, ответственного за выдачу трудовых книжек на предприятиях.

Наличие печати компании либо отдела кадров, где заполнялась трудовая книжка.

После этого нужно проверить все места работы — записи о принятии на работу и увольнении. В каждой записи должна быть указана дата принятия на работу, полное название предприятия, должность, номера приказов о принятии и увольнении.

Если во время работы предприятие меняло название, об этом должна быть отдельная строка в трудовой с указанием распорядительного акта, даты и номера.

Каждая запись об увольнении или переводе на другую должность должна быть оформлена в точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и ссылкой на конкретную статью.

Все записи об увольнении должны быть удостоверены печатями.

Какие еще документы нужно подать для оцифровки трудовой книжки

Кроме самой трудовой книжки, для оцифровки можно подать следующие документы: документы об образовании, военный билет, свидетельства о рождении детей (для женщин), трудовые договоры, справки о работе во время отсутствии трудовой книжки.

Как проверить оцифрованную трудовую

После оцифровки данных необходимо все проверить, чтобы не потерять годы стажа. Найти свою трудовую книжку можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ.

Также это можно сделать в приложении «Пенсионный фонд». Там нужно перейти на вкладку «Электронная трудовая книжка». Она расположена в левом боковом меню. Далее нужно нажать на «Данные ЭТК» и выбрать «Оцифрованная ЭТК».

В скан-копиях должны быть все документы, которые вы предоставляли на оцифровку.

Проверять трудовую до оцифровки и после этого очень важно. Именно так можно избежать задержек пенсии. Любая неточность может повлиять на количество лет стажа.

Ошибки в документах чреваты дополнительными проверками, задержками пенсии, а также необходимостью повторного предоставления документов.

Как исправить ошибки в трудовой книге

Если вы обнаружили неточности при проверке трудовой книги, их нужно исправить до сканирования. Ошибки в ФИО и дате рождения исправляют по месту последнего трудоустройства.

Записи о работе должны корректироваться работодателем.

Если такого предприятия больше нет, исправить записи о работе можно у правопреемников или в архивах. В тяжелых случаях подлинность документов подтверждают через суд.

Также мы рассказывали, как оцифровать трудовую книжку тем, кто находится за границей.