Как отследить, где посылка новой почты по номеру телефона, в приложении, на сайте

Как отследить, где посылка новой почты по номеру телефона, в приложении, на сайте

Часто бывает такое, что номер накладной где-то потерялся, но вам нужно проверить точное местонахождение посылки Новой почты и время ее доставки в пункт назначения. ТСН.ua разбирался, как отследить посылку Новой почты через приложение, на сайте компании и без накладной.

Как узнать, где посылка Новой почты, на сайте компании

Как узнать, где посылка Новой почты

Если вам нужно посмотреть, где сейчас посылка Новой почты, чтобы лучше ориентироваться в сроках ее доставки, можно ввести в поиске название компании и перейти по первой ссылке. С левой стороны вы увидите небольшое окошко, где можно ввести накладной номер (11-13 цифр), который вы получили при заказе товара, и нажать на стрелку.

После этого откроется новая страница, на которой можно не только проверить, где посылка Новой почты, но и узнать подробную информацию о ней:

статус посылки (информация об посылке получена, в пути — прибыла в/оставила промежуточный пункт или доставлена ​​в назначенный пункт);

дата отправления;

расчетная дата прибытия;

пункт отправки;

тип доставки;

город назначения;

номер склада, почтового отделения или почтомата;

информация о том, кто оплачивает доставку.

Тщательно следить за статусом посылки очень важно. Ведь есть определенный срок, сколько дней хранится посылка на Новой почте. Бесплатно - до 7 дней (со следующего дня после поступления). С восьмого дня начисляется оплата.

Как узнать, где находится посылка Новой почты в приложении

Скачав на свой смартфон приложение, вы сможете еще быстрее узнавать, где сейчас посылка Новой почты. Для этого нужно:

совершить вход в свой персональный кабинет (по номеру телефона);

выбрать раздел "Мои отправления", где можно увидеть все посылки, следующие/прибывшие.

Если вы получили номер накладной, но не отслеживается посылка Новой почты, значит, вся необходимая информация еще не была внесена транспортной компанией. Что делать в этом случае? В том же разделе "Мои отправления" нажать на "плюсик" в правом нижнем углу и выбрать "Отследить".

Как отследить посылку Новой почты в приложении: откройте "Мои отправления", нажмите плюсик и выберите "Отследить"

Откроется новая страница, где необходимо вручную ввести номер накладной.

Как отследить посылку Новой почты в приложении: введите вручную номер накладной

Сразу после этого в списке направляемых/прибывших посылок появится новый номер накладной. Однако узнать больше информации об этой посылке можно будет только после того, как Новая почта внесет все данные в свою базу.

Интересно, что в приложении можно не только узнать всю информацию, которая доступна вам на сайте, но также посмотреть где находится посылка Новой почты на карте.

Как отследить посылку без номера накладной

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Если вы потеряли номер накладной, получить информацию об посылке на сайте компании "Новая почта" вы не сможете. Все сведения доступны только в приложении, если посылка уже зарегистрирована в системе. Если вы не можете загрузить приложение на свой телефон, но хотите узнать, где посылка Новой почты, нужно для получения номера накладной позвонить по горячей линии (0-800-500-609, мобильный - +380 98 4 500 609) или обратиться в ближайшее отделение. При себе нужно иметь паспорт и номер телефона.