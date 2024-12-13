Как отстирать кухонное полотенце и избавиться от жира и неприятного запаха: 7 способов

Кухонное полотенце – незаменимая вещь в хозяйстве, но, к сожалению, недолговечная. Впитывая весь жир и грязь на кухне, он быстро становится непригодным для использования. Обычная стирка не помогает избавиться от жирных пятен. Поэтому нужно использовать другие способы. Читайте в материале ТСН.ua о полезных советах, которые помогут запросто отстирать полотенце.

Как правильно замачивать кухонные полотенца, чтобы избавиться от неприятного запаха

Замачивание – важный подготовительный этап, который нужно обязательно проводить перед стиркой. Особенно, если на кухонных полотенцах есть устаревшие пятна. Для этого можно использовать один из четырех надежных методов :

отбеливатель – перед использованием обязательно изучите инструкцию от производителя и добавляйте средство, соблюдая правила;

стиральный порошок – подходит только для белых кухонных полотенец, так как цветные могут потерять свою яркость (добавьте 20 г порошка и 100 г пищевой соли на 1 л воды);

моющее средство – если под руками больше ничего нет, подойдет и это средство (на небольшую емкость с водой нужно добавить 1 чайную ложку моющего средства);

пищевая соль – отличный вариант, если нужно вывести пятна от кофе или томатной пасты (на 1 литр воды добавьте не более 100 г соли и тщательно размешайте).

Замачивать кухонные полотенца хоть каким методом необходимо более 1 часа. А если пятна появились уже очень давно, лучше оставить на всю ночь.

Как отстирать кухонное полотенце: 7 проверенных способов

Как отстирать кухонное полотенце, если пятна уже въелись в ткань? / Фото: Pexels

После замачивания можно сразу приступать к стирке. Чтобы быстро и надежно избавиться от надоедливых пятен, предлагаем вам 8 действенных способов.

"Ленивый" вариант в растворе соли

Этот способ поможет отстирать даже пятна от кофе, красного вина или сока. На 5 л воды смешайте 5 чайных ложек пищевой соли. Оставьте в этом растворе полотенца на 1 час, а затем постирайте, как обычно.

Хозяйственное мыло

Им нужно щедро натереть все места с пятнами, затем поместить полотенце в целлофановый пакет и оставить на ночь в холодильнике. Утром можно постирать вручную или в стиральной машинке.

Растительное масло

Этот вариант может показаться необычным, однако он достаточно действенен. Растительное масло следует смешать с моющим средством (пропорция 1:1) и залить полученной смесью полотенца. Затем добавьте горячую воду. Она должна полностью покрыть ткань. Оставьте кухонные полотенца так на 10 часов, придавив сверху чем-нибудь тяжелым. Затем постирайте.

Уксус

Этим способом часто пользуются хозяйки. Уксус отлично справляется не только с пятнами, остающимися после еды, но и с плесенью. Его даже можно добавлять в стиральную машинку (в отсек для кондиционера). Чтобы получить хороший результат, возьмите полстакана 9% уксуса и добавьте стиральный порошок. Можно замочить полотенца в растворе из воды и 5% уксуса (пропорции 1:1) на несколько часов.

Перекись водорода и лимонная кислота

Если вам нужно удалить пятна от свеклы или помидора, этот способ подойдет лучше. Сначала ткань нужно щедро натереть хозяйским мылом, затем прополоскать, засыпать лимонной кислотой и оставить так на 10 минут. Стирать после этого рекомендуется только вручную. Вместо лимонной кислоты можете залить кухонные полотенца перекисью водорода.

Горчица

Горчица поможет не только отстирать грязь, но и продезинфицировать кухонные полотенца. Такой метод отлично подходит даже для белой ткани. Несколько столовых ложек горчицы нужно развести в кипятке. Должна получиться масса, напоминающая густую сметану. Затем намочите полотенце, нанесите на пятна полученную массу, оставьте на 8 часов и постирайте.

Марганцовка от запаха

Марганец – отличный нейтрализатор неприятного запаха. Кухонное полотенце сначала замочите в теплой воде, добавьте 1 чайную ложку марганцовки. Оставьте на 1 час, а затем стирайте вручную или в стиральной машине.

Чтобы отбелить кухонное полотенце, также подойдет марганцовка. Для этого нужно взять горячую воду, опустить в жидкость ткань, добавить 200 г стирального порошка и несколько кристалликов марганца. Накрыть сверху пищевой пленкой и дождаться, пока вода остынет. Затем полотенце нужно постирать вручную.