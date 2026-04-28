«Как пахнут учителя»: неудачная шутка в соцсетях обернулась для школьников из Одесщины визитом полиции

TikTok-тренд закончился протоколами: в Одесской области школьники поплатились за травлю учителей / © Полиция Одесской области

В Одесской области школьников сняли обидное видео в Tik-Tok о том, «как пахнут их школьные учителя». За такую затею полицейские составили протоколы в отношении подростков и их родителей.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Педагоги пожаловались в полицию на размещение в социальных сетях видео и фото с их изображением, сопровождавшихся унизительными комментариями.

Полицейские установили четырех несовершеннолетних, причастных к созданию и распространению оскорбительного контента. Свои действия подростки объяснили желанием поддержать популярный интернет-тренд.

«Мы провели профилактические беседы с подростками и их родителями, во время которых разъяснили им, что подобные действия носят противоправный характер. Две девушки 16-ти и 17-ти лет сами будут отвечать за свои поступки — в их отношении составлены протоколы за мелкое хулиганство. А вот за проделки 14-летней девочки и 13-летнего мальчика будут отвечать их родители. Относительно них за пренебрежение обязанностями по воспитанию детей составлены протоколы», — сообщил начальник сектора службы образовательной безопасности Подольского районного управления полиции Станислав Рыщак.

Заметим, что за мелкое хулиганство предусмотрено наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ или административного ареста, а за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей — штраф.

Правоохранители призывают молодежь воздерживаться от участия в сомнительных интернет-трендах, а родителей — уделять больше внимания воспитанию детей и контролировать их деятельность в социальных сетях.

Раньше мы писали, почему двоечники преуспевают чаще, чем те, кто хорошо учился.

