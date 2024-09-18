Как пенсионерам пройти идентификацию через "Дію": пошаговая инструкция

Осуществить авторизацию можно на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью сервиса "Дія.Підпис".

Пенсионеры должны пройти идентификацию в подтверждение права на выплаты. Один из самых простых способов – сделать это через приложение "Дія".

Как пенсионерам пройти идентификацию через "Дію" — читайте в материале.

Идентификация через портал "Дія": пошаговая инструкция

Для того, чтобы пенсионер прошел идентификацию через "Дію", нужно:

зайти на страницу веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины

активировать кнопку главного меню "Вхід" (правый верхний уголок)

выбрать вариант входа в систему через "Дія.Підпис" и нажать "Отримати код для входу"

засканировать QR-код с мобильного телефона

скопировать полученную ссылку

вставить ссылку в строку поисковой системы и активировать, нажав на нее

подтвердить запрос на авторизацию через приложение "Дія"

пройти проверку по фото

нажать "Далі" и ввести пятизначный код для "Дія.Підпис".

Если вы выполнили все шаги, запрос на авторизацию для входа на веб-портал ПФУ будет подтвержден, а на экране появится соответствующая надпись. Вход в личный кабинет будет выполнен автоматически. Сообщения о прохождении идентификации появятся в разделе "Мої звернення".

Напомним, несмотря на уменьшение в Украине численности трудоспособного населения, власти не планируют увеличивать пенсионный возраст. Задача государства — не заставлять, а поощрять людей оставаться на рынке труда как можно дольше.

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