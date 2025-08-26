Как перекупы обходят систему "Укрзализныци": почему невозможно купить билет

Поезд

В Украине внедрение системы верификации при покупке билетов через «Действие.Подпись» должно было остановить спекулянтов, но этого не произошло.

Об этом пишет Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что билеты на международные рейсы, в частности в Кишинев, продают в закрытых Telegram-каналах по цене около 1 тысячи гривен.

В то же время, для покупателей гарантий нет — людей нередко обманывают и оставляют без денег и билета.

Боты и «серая» схема продажи

Для быстрого выкупа билетов перекупщики используют специальные боты. Поэтому даже когда один билет появляется в продаже, пассажир физически не успевает его приобрести — бот автоматически забронирует его для спекулянта.

Реакция Укрзализныци

После выхода расследования УЗ сообщила, что заблокировала один из перекупов с помощью антифрод-системы. Его учетная запись была верифицирована из-за «Действия», но повторно авторизироваться мошенник уже не сможет.

В компании отметили:

«Все контакты спекулянтов, упомянутые в видео, а также материалы, предоставленные командой Bihus.Info, мы передадим Национальной полиции для уголовного производства и надеемся на действенные меры против тех, кто наживается на пассажирах».

Проблема перекупов остается актуальной, ведь боты и закрытые каналы делают легальную покупку билетов почти невозможной. Пассажиры продолжают рисковать остаться без билетов и денежных средств.

Напомним, в Украине пассажиры все чаще сталкиваются с трудностями при покупке билетов из-за деятельности мошенников и перекупщиков. Только за июнь-июль 2025 года АО «Укрзализныця» заблокировало более 2800 аккаунтов в мобильном приложении, владельцы которых перепродавали билеты по завышенным в два-три раза ценам.

Чтобы противодействовать схемам, компания усилила контроль документов при посадке, а также обнаруживает безбилетных пассажиров и тех, кто пользуется поддельными билетами. Дополнительно к борьбе присоединился сервис OLX, блокирующий мошенников, пытающихся перепродавать билеты онлайн.

В то же время для повышения безопасности внедрена верификация через «Действие.Подпись». Она теперь обязательна при покупке билетов на ряд внутренних рейсов: №29/30 Киев — Ужгород, №12 Львов — Одесса и №27/28 Киев — Чоп. Приобрести билеты на эти маршруты можно и традиционно — в кассах.

Нововведение коснулось и международных рейсов, которые пользуются повышенным спросом среди украинцев: направлений Хелма и Варшавы, Вены и Кишинева. Именно на этих маршрутах наиболее активно работают спекулянты, усложняя людям планирование путешествий.

Как показывает практика, изменения уже принесли результат — количество жалоб на приобретение билетов без верификации из-за «Действие ID» существенно снизилось. При этом наполняемость поездов держится на уровне около 95%.