Как переработанные батарейки возвращаются на полки АТБ

Реклама

Проект «Утилизируй сегодня для чистого завтра» при поддержке сети «АТБ-Маркет», DURACELL и SAV ORBICO стартовал еще в 2020 году в рамках экологической инициативы BatterFly и по сей день актуален. Каждый украинец знает, что бесплатно сдать использованные элементы питания можно в любом магазине АТБ, где установлены боксы в виде батарейки.

Что происходит с батарейкой после того, как вы ее оставили в АТБ? Когда он наполняется, команда BatterFly вывозит собранные элементы питания на собственный лицензированный состав, который снабжен системами пожарной безопасности, вентиляцией, водоотводом и имеет бетонное покрытие. Это важно, ведь с батарейками нельзя работать без необходимой разрешительной документации и соответствующего оборудования.

Далее идет сортировка: батарейки разделяют по видам еще в Украине, что позволяет сделать процесс переработки дешевле. Когда сформирована партия более 20 тонн, происходит подготовка документов и отправка батареек на переработку на завод BatEKO в Польше. Это одно из крупнейших предприятий Европы по рециклингу элементов питания, работающее по сертификатам ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Реклама

На заводе BatEKO батареи и аккумуляторы проходят полный цикл обработки на специализированной линии по технологии восстановления R4. Этот метод позволяет максимально эффективно изымать ценные ресурсы и минимизировать количество отходов. Сначала батарейки проверяют на цельность и сортируют по химическому составу. Далее они попадают в герметичную дробилку, где происходит измельчение и выделение основных компонентов.

Впоследствии материалы разделяют на три основных фракции:

ферромагнитную — металлические части с содержанием железа, никеля и хрома, подлежащие дальнейшей очистке;

парамагнитную – так называемый черный порошок, содержащий цинк, марганец и другие металлы (передается на металлургическую или гидрометаллургическую переработку);

немагнитную – остатки пластика, бумаги, дегтя, полихлорвинила (ПВХ).

Благодаря этой технологии большинство ресурсов возвращается обратно в производство. И со временем изготавливаемые из них товары появляются на полках магазинов сети «АТБ-Маркет»!

Пять вещей из переработанных батареек, которые украинцы используют каждый день:

Реклама

консервные банки производят из железа и стали; кухонную посуду и бытовые инструменты производят из восстановленных металлов; удобрения для сельского хозяйства производят на основе соединений цинка и марганца; краски и покрытия содержат восстановленный цинк; бытовую технику и новые батарейки производят из металлов, полученных после переработки.

Каждому украинцу важно понимать, что если использованная батарейка попадает на мусорный полигон, она испытывает влияние влаги, температурных колебаний и контактирует с другими отходами, что приводит к процессам окисления и химическим реакциям. В результате вредные вещества попадают в почву и подземные воды, загрязняя окружающую среду на десятилетия вперед! Если же батарейку положить в бокс для утилизации, она получит вторую жизнь, не навредит окружающей среде и вернется на полки магазинов в виде вещей, которыми мы пользуемся каждый день.

Более подробную информацию о проекте «Утилизируй сегодня для чистого завтра» ищите по ссылке: https://batterfly.org/atbmarket/