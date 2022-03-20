Как пересечь границу во время войны – мужчине, ребенку без родителей, на авто, с домашним любимцем

Как пересечь границу во время войны – мужчине, ребенку без родителей, на авто, с домашним любимцем

Для многих граждан Украины, которые из-за войны вынуждены покидать свои дома и эвакуироваться за границу, возникает много вопросов, касающихся пересечения границы. Среди них, например, как можно без родителей вывезти ребенка за границу, как быть с домашними питомцами, какие документы нужны на машину и многое другое. ТСН.ua нашел ответы на самые популярные вопросы.

С каким паспортом можно пересекать границу

Пересекать границу можно как с загранпаспортом, так и с внутренним, даже если они просрочены. Если они потеряны, то могут принять ксерокопии паспортов после тщательной проверки в базе данных. В этом случае все решается в индивидуальном порядке. Напоминаем, что с 1 марта 2022 года украинцы могут бесплатно продлить срок действия загранпаспорта на 5 лет.

Кто из мужчин может выехать за границу во время войны

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины с 24 февраля 2022 года, на период военного положения, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещается пересекать границу.

Кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны:

мужчинам с отсрочкой от призыва или зачисленным на специальный военный учет,

с выводом военно-врачебной комиссии о непригодности,

у которых на содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет,

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, или на содержании у которых ребенок с инвалидностью I или II группы до достижения его 23 лет,

мужчины с I или II группой инвалидности при наличии соответствующего удостоверения или справки медико-социальной экспертизы, или пенсионного удостоверения, или удостоверения о назначении социальной помощи об этом,

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели на содержании которых находятся дети-сироты, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет,

занятые постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход,

мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО,

выехавших в другие государства на постоянное место жительства, с соответствующим подтверждающими документами,

соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей на дневной или дуальной форме получения образования (студенты, слушатели),

водители в возрасте18-60 лет, забронированные для перевозки гуманитарного груза, перевозок для нужд ВСУ, медицинских грузов, получивших согласование Госпогранслужбы.

Пропустят ли через границу мужчину с двумя детьми и беременной женой?

Если срок беременности жены от 35 недель, и он подтвержден соответствующей медицинской справкой, то такого мужчину также пропустят через границу.

Кто может вывезти ребенка за границу во время войны

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, ребенка за границу может вывозить один из родителей или сопровождать кто-то из родственников - бабушка, дед, совершеннолетний брат или сестра, мачеха, отчим или уполномоченное одним из родителей лицо.

Какие документы нужны, чтобы вывезти ребенка за границу во время войны

В целом, нужны обычные документы идентификации ребенка и сопровождающего его лица - паспорт гражданина Украины, свидетельство о рождении, другие документы, которые позволят Госпогранслужбе проверить информацию.

Если ребенка сопровождает кто-то из родственников, кроме родителей, в таком случае требуется нотариально заверенное согласие одного из родителей на выезд ребенка в сопровождении родственников или доверенного лица. Заверить такую ​​справку можно в органах опеки и попечительства органов местного самоуправления.

Для подтверждения родственной связи с ребенком лицо, его сопровождающее должно предоставлять соответствующие документы: бабушка или дедушка – свидетельство о рождении одного из родителей ребенка или его копия; совершеннолетний брат, сестра – собственное свидетельство о рождении или его копия; мачеха, отчим – свидетельство о браке с одним из родителей ребенка или его копия. В случае отсутствия указанных документов соответствующие сведения могут быть получены в виде выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в том числе в электронном виде.

Как пересекать границу с домашними питомцами

Ряд стран упростили правила пересечения границы с животными. В Румынию, Венгрию и Польшу можно завозить животное без документов, только со специально заполненными бумагами. Чтобы пересечь границу со Словакией, достаточно побыть на пятидневном карантине. Чтобы перевезти кота, собаку или хорька в Чехию также нужно быть готовым к карантину, осмотру врача и прививке от бешенства.

Для пересечения границы с животными большинства других стран требуются следующие документы:

Ветеринарный паспорт международного образца с отметками обо всех необходимых прививках.

Микрочип, введенный при вакцинации против бешенства.

Анализ на антитела к бешенству, сделанный не ранее, чем за три месяца до пересечения.

Справка #1-ВЕТ, которую выдают в государственной клинике за 3 суток до выезда.

В любом случае информацию следует проверять перед эвакуацией.

Как перевозить животное до границы по Укрзализныце

Укрзализныця изменила правила транспортировки животных и теперь, чтобы добраться до границы, нужны только ветеринарный паспорт и переноска для транспортировки любимца.

Пересечение границы на автомобиле

Украинцы могут пересекать границу на автомобиле без наличия полиса страхования "Зеленая карта"