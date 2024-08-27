Как переселенцам получить отсрочку от мобилизации: юрист объяснил алгоритм действий

Чтобы получить отсрочку, внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

Украинское законодательство предусматривает всеобщую военную обязанность для мужчин призывного возраста. Часть жителей страны имеет право на отсрочку или освобождение от военной службы.

Адвокат Дмитрий Франчук объяснил в комментарии "РБК-Украина", по каким принципам проводят мобилизацию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированных на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ).

Мобилизация ВПЛ

Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №1487 от 30 декабря 2022 года. В частности, в нем прописаны условия военного учета, взятие и снятие с него людей со статусом ВПЛ.

Согласно статье 21 Порядка, граждане, прибывшие с ВОТ, могут быть взяты на персонально-первичный и персональный военный учет после того, как их зарегистрируют как ВПЛ и внесут в военный учет в районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Для этого необходимо подать следующие документы:

Заявление

Паспорт гражданина Украины

Военный билет или временное удостоверение военнообязанного

Для лиц, уволенных в запас – учетно-послужная карточка, предписание воинской части

Для тех, кто был уволен по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам: свидетельство о болезни и другие документы, подтверждающие законность досрочного увольнения

Решение военно-врачебных комиссий о пригодности к военной службе в мирное или военное время (при наличии)

Дмитрий Франчук отмечает, что люди со статусом ВПЛ имеют право на отсрочку от мобилизации, поскольку они находятся в сложных жизненных ситуациях. Решения о мобилизации переселенцев принимаются в индивидуальном порядке, при этом учитываются жизненные обстоятельства каждого человека.

Чтобы получить отсрочку внутренне перемещенные лица должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их статус.

В Постановлении указано, что в случаях, когда во время войны меняется место регистрации или проживания, могут потеряться личные или военно-учетные документы. Неприбытие в ТЦК все равно считается нарушением закона, даже при таких обстоятельствах. Поэтому необходимо обратиться в центр комплектования и предоставить информацию о регистрации как ВПЛ.

Мобилизация переселенцев из ВОТ

Ситуация с мобилизацией лиц, имеющих прописку на ВОТ, более сложная.

"Как правило, учитывается фактическое место жительства лица, а не место прописки. То есть, если человек проживает на подконтрольной Украине территории, он подлежит общим правилам мобилизации", – говорит Дмитрий Франчук.

Он также рассказывает, что в начале полномасштабной войны в Украине было несколько случаев, когда лица с пропиской на временно оккупированных территориях Донбасса не призывались на службу. Это связано с определенными правовыми и логистическими трудностями.

В то же время, сейчас таких людей могут мобилизовать на общих основаниях, если они находятся на подконтрольной Украине территории, подпадают под мобилизацию по возрасту и имеют соответствующее состояние здоровья.

Напомним, закон о мобилизации определяет, что с августа часть украинцев лишилась права на отсрочку.

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