Как переселенцам пользоваться медицинскими услугами: "Доступные лекарства", лечение онкобольных и работа семейных врачей

Семейные врачи должны в любом месте принимать переселенцев.

На территории Украины действует государственная программа «доступное лекарство», экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно, а семейные врачи в любом месте обязаны принимать временных переселенцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Укринформ.

Для людей, временно сменивших место жительства, в аптеках продолжает работать программа "Доступные лекарства".

"Все лекарственные препараты по рецепту человек может получить в любой аптеке бесплатно или, если препарат превышает определенную государством цену, то за небольшую доплату. На инсулины мы сняли любую доплату, и они бесплатны во всех аптеках, участвующих в программе "Доступные лекарства", – объяснил Ляшко.

Экстренная медицинская помощь, госпитализация в любом заведении на территории Украины также будет предоставлена переселенцам бесплатно.

Соответствующим приказом Минздрава семейные врачи должны в любом месте принимать переселенцев.

"Сегодня мы сделали приказ, которым четко разрешили семейным врачам, ведущим свою медицинскую практику на территории, куда переселились люди, принимать и оказывать таким пациентам медицинскую помощь, выписывать рецепты, проводить профилактические прививки", – сказал он.

Переселенцы, нуждающиеся в постоянном лечении, будут обеспечены необходимыми лекарствами, и Минздрав регулирует их перераспределение по регионам.

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"Тот, кто нуждается в постоянном лечении, в частности, это касается онкологических больных, то препараты приедут за пациентом. Да, сегодня мы увеличиваем количество препаратов, которые передаются на запад Украины, поскольку там украинцы получают больше медицинской помощи", – отметил Ляшко.

Он также напомнил бесплатный телефон горячей линии: 0800 60 20 19, по которому переселенцы могут получить консультацию любого профильного медицинского специалиста.

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