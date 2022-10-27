Как перевести окна на зимний режим, чтобы сохранить тепло: инструкция

Как перевести пластиковые окна на зимний режим самостоятельно, чтобы добиться большего энергосбережения, можно ли сделать это с любыми окнами — читайте в материале ТСН.ua

Конструкция пластиковых окон подразумевает достаточную герметичность. Однако, не все знают, что фурнитура многих окон помогает регулировать силу прижима створок и таким образом переводить окна в разные режимы. Зимний режим окон существенно уменьшает потери тепла.

На многих окнах существует три режима:

Летний, способствующий циркуляции воздуха в комнате, когда створка прижимается слабо.

Зимний обеспечивается достаточно плотным прижимом створки. Движение воздуха отсутствует, в результате чего тепло сохраняется в помещении.

Стандартный со средним положением, предназначен для межсезонья. Чаще монтажники оставляют конструкции именно в таком виде.

Регулировка оконной системы изменяет степень прижима створки. Перевод окон позволяет зимой сохранить тепло, летом — улучшает циркуляцию воздуха и, что не менее важно, снижает скорость износа прокладки и крепления.

Следует отметить, что не в любой фурнитуре предусмотрены такие режимы, в частности функция перехода в зимний режим. Обычно такую функцию перевода в зимний режим имеет более дорогие виды фурнитуры пластиковых окон.

Когда нужно переводить окна в зимний режим

С наступлением холодов, если вы ощущаете, что окно начало продувать по периметру створки, его нужно перевести в зимний режим. Летом же не забудьте повернуть вспять, так как при зимнем режиме скоро изнашивается резиновый уплотнитель.

Как проверить, есть ли в окнах зимний режим

Отрегулировать окно на зимний режим можно с помощью специальных эксцентриков, расположенных со стороны створки. Если эксцентрики имеют отверстия для шестигранного ключа, отвертки или звездочки, или они имеют овальную форму, ваше окно можно перевести в зимний режим.

Сам процесс настройки состоит в повороте эксцентриков (цапф). Если цапфа овальная, или в ней есть отверстие для шестигранного ключа или отвертки-звездочки, вероятнее всего, такая система предусматривает переключение и настройку режимов на летнее/зимнее время.

Как выглядят цапфы, и где их найти на окнах

Цапфы или эксцентрики являются частью запорного механизма фурнитуры. Расположены они на торце створки со стороны ручки. Их легко найти, открыв окно. Оконные створки стандартного размера имеют равномерно расположенные 3 цапфа. На окнах нестандартного размера их может быть больше.

Эксцентрики различаются по форме, определяющей способ их регулирования:

Легче всего сориентироваться с овальными эксцентриками. Если они расположены вертикально – включен летний режим, горизонтально – зимний, в промежуточном положении – стандартный.

Овальные эксцентрики

Положение круглой цапфе под шестигранник определяется следующим образом – если деталь выдвинута по отношению к улице – это зимний режим, если размещается по центру – стандартный; утопленная в сторону помещения – летний.

под шестигранник определяется следующим образом – если деталь выдвинута по отношению к улице – это зимний режим, если размещается по центру – стандартный; утопленная в сторону помещения – летний. К р углые цапфы могут быть отмечены черточкой или точкой. Если отметка находится ближе к помещению, используется зимний режим, если ориентирована на улицу — летний. Отметка в виде точки

р могут быть отмечены черточкой или точкой. Если отметка находится ближе к помещению, используется зимний режим, если ориентирована на улицу — летний. Некоторые круглые эксцентрики имеют смещенный центр и несколько точек или одну черту, идущую через всю цапфу. В этом случае ориентиром служит наибольшая точка или более длинная часть черточки. Если эти отметки направлены ближе к помещению, это означает, что окна перевернуты в зимний режим, если ближе к улице — в летний. Ориентироваться можно и на центр эксцентрика, чем он ближе к улице, тем сильнее притвор.

Как перевести окно в зимний режим

Имейте в виду, что неправильный перевод фурнитуры в зимний режим может привести к ее поломке. Если вы уверены, что сможете справиться самостоятельно, для перевода окон на зимний режим используйте инструмент соответствующий форме эксцентриков – шестигранник, звездочку или отвертку. Положение цапф без специальных отверстий (овальных) корректируется плоскогубцами.

Перед настройкой эксцентриков очистите поверхность рамы от пыли, протрите тканью все металлические части фурнитуры. Нанесите на подвижные части механизма фурнитуры специальную смазку или промышленный вазелин. Откройте и закройте створку, чтобы масло равномерно распределилось.

Найдите все эксцентрики на открытой створке. Некоторые модели фурнитуры оборудованы утопленными цапфами, перед началом перевода их нужно потянуть на себя.

Найдите отметку на цапфе, которая указывает на силу прижима. Чем отметка ближе к уличной стороне, тем сильнее прилегание. Для цапф со смещенным центром – чем центр ближе к улице, тем плотнее притвор.

Эксцентрик со смещенным центром

Оконным ключом, звездочкой или плоскогубцами повернуть эксцентрик – овальный в горизонтальное положение, круглый с чертой или точкой в сторону улицы, круглый со смещенным центром – широким боком в помещение.

Эксцентрики прокручиваются вокруг своей оси, максимальный поворот при переключении с летнего режима на зимний – 180°, из стандартного в зимний или летний – 90°.

После завершения отопительного сезона желательно вернуть фурнитуру пластиковых окон в исходное состояние.

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