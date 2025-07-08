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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Как перевозить собак и кошек в междугородном автобусе: новые правила от Кабмина

Кабмин утвердил единые правила транспортировки животных в междугородных и международных автобусах. Что позволено, кого будут пускать бесплатно и как перевозить больших собак – объясняем.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
В Украине вступили в силу новые правила перевозки животных

В Украине вступили в силу новые правила перевозки животных.

Кабинет Министров Украины принял новые обязательные правила перевозки домашних животных в междугородных и международных автобусах. Решение утвердили 7 июля как изменения в постановление №176.

Документ разработало Министерство развития общин совместно с инициативой UAnimals.

По словам чиновников, это первая в Украине попытка создать унифицированные требования для безопасной и гуманной транспортировки животных.

Что предусмотрено новыми правилами :

  • Обязательно наличие ветеринарного документа для всех животных.

  • Животные до 10 кг (кошки, собаки, грызуны, птицы) должны перевозиться в специальных контейнерах или сумках с впитывающим дном. Их можно держать на руках, под сиденьем или на отдельном месте – если пассажир его выкупит по полному тарифу.

  • Собаки от 10 до 45 кг должны быть в наморднике и на поводке. Пассажир должен выкупить весь ряд мест и расположить животное на полу на подстилке. Сидение использовать запрещено.

  • Собаки свыше 45 кг допускаются к перевозке только по специальным условиям перевозчика на отдельном транспорте.

  • Собаки-поводыри сопровождающих лиц с инвалидностью едут бесплатно, без выкупа мест, но с намордником и на коротком поводке рядом с владельцем.

В Кабмине подчеркнули, что новые требования являются обязательными для всех автобусных перевозчиков, включая международные. Они вступят в силу после официальной публикации правительственного решения.

Напомним, для водителей увеличили штраф за распространенное нарушение с парковкой.

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