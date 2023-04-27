Как перевозить животных по железной дороге в пределах Украины и за границу

Как купить билет на животное на поезд, как перевозить животных по железной дороге, как пересекать границу с животными, читайте в материале ТСН.ua
В Укрзализныце рассказали правила перевозки домашних животных в поездах, какие документы нужны, как купить билет для домашнего любимца на поезд.
Как купить билет для животного
Покупать перевозочный документ на животных нужно в мобильном приложении, которое можно скачать по ссылке. В приложении также можно оплатить билеты на багаж.
"Стоимость билета на домашнего любимца — такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении вместе с приобретением билетов для себя".
В случае если не приобрели документ для животного сразу вместе со своим билетом, его можно докупить в приложении не обращаясь для этого в кассу.
Какие правила путешествия вместе с животными в поездах по территории Украины
Для перевозки животного требуется:
- Иметь ветеринарный документ на животное.
- Приобрести для него билет.
Условия перевозки животного по железной дороге зависят от его размера
- Если животное высотой до 45 см в холке, питомца следует везти в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади.
- Больших собак, ростом более 45 см в холке, можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).
Документы на животное, базовые правила для выезда за границу
Документы, необходимые для перевозки за границу
-
Нужно иметь ветеринарный паспорт международного образца.
-
Для перевозки в Польшу, Чехию, Словакию, Молдову требуется действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, выдаваемого ветеринаром. Для того чтобы везти животное в Венгрию, Австрию, Румынию нужен действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпотребпотребслужбы на госгранице.
Как перевозить животных за границу в Польшу, Чехию, Словакию, Молдову
- Мелкие животные можно перевозить во всех поездах без выкупа мест.
- Большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.
Как перевозить животное в Венгрию, Австрию, Румынию
- Мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (необходимо покупать животному отдельный билет).
- Больших животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).
Для перевозки животных в некоторые страны могут потребоваться дополнительные документы и дополнительные требования
Для выезда из Украины в некоторые страны также может потребоваться наличие:
- микрочипа у животного,
- действующая вакцинация от бешенства,
- актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
- документ, что животное не составляет племенной ценности,
- сертификат соответствия контейнера для животных стандартам IATA,
- свидетельство ВЕТ-1,
- другие документы.
Полный перечень необходимых документов можно найти по ссылке.
Для уточнения иномарке перед поездкой УЗ рекомендует обратиться в Госпродпотребслужбу.
Читайте также: