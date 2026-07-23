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Как платить меньше за свет в 2026 году: украинцам напомнили, как уменьшить счета за электроэнергию
В этом году действуют несколько способов снизить платежки за электроэнергию.
Украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию, используя льготные условия и правильно планируя потребление.
Об этом говорится в сообщении компании «Прикарпатэнерго-Трейд».
Какой тариф действует сейчас
Для бытовых потребителей действует тариф базовый 4,32 грн за 1 кВт·ч.
В компании «Прикарпатэнерго-Трейд» напомнили, какие возможности помогут платить за электроэнергию меньше.
Как воспользоваться льготным тарифом на электроотопление
Для потребителей, использующих электроотопление или живущих в негазифицированных домах, действует пониженный тариф.
При потреблении до 2000 кВт·ч в месяц стоимость электроэнергии составляет:
2,64 грн за кВтч — в пределах льготного объема;
свыше 2000 кВтч — применяется стандартный тариф 4,32 грн за кВтч.
Так что домохозяйства с соответствующими условиями могут существенно сократить расходы на отопление.
Перейти на двухзонный счетчик и платить меньше ночью
Еще один способ экономии — использование зонного учета электроэнергии.
Для владельцев двухзонных счетчиков действует пониженный ночной тариф в период с 23:00 до 07:00:
2,16 грн за кВтч вместо стандартных 4,32 грн;
для потребителей со льготными условиями — 1,32 грн за кВтч.
Это позволяет перенести часть энергоемких процессов на ночное время, например стирку, зарядку техники или работу бойлера.
Контролировать потребление электроэнергии
Уменьшить платежки можно и без изменения тарифа. Энергетики советуют:
не оставлять технику в режиме ожидания;
использовать энергосберегающие лампы;
включать мощные приборы в часы, когда действуют более дешевые тарифы;
следить за исправностью бытовой техники.
Напомним, в августе украинцы будут платить за электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за 1 кВтч. То есть повышения расценок не будет.