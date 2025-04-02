Как по-новому собираются искать нарушителей и уклонистов: назван метод

В некоторых чатах ОСМД теперь присутствуют полицейские / © ТСН

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В Украине внедряют нововведение — к чатам ОСМД присоединяют учетные записи полицейских, которые теперь с помощью интернет-приложений будут иметь возможность реагировать на сообщения о нарушителях и нарушениях законодательства. В том числе и мобилизационного.

Как выяснил ТСН.ua, учетные записи правоохранителей начали добавлять пока в отдельные чаты ОСМД Киевской области.

В комментарии для ТСН.ua спикер полиции Киевской области Яна Ермоленко рассказала об этом следующее: «Такие меры (добавление учетных записей полицейских в чаты ОСМД — Ред.) есть в Белоцерковском районе Киевской области. Отвечу на вопрос о том, почему полицейского добавляют к такому чату. Об этом попросили сами председатели ОСМД — пришли к полицейскому офицеру общины и предложили ему, спросили, согласится ли он на то, чтобы его добавили в такой чат».

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ОСМД надеется на оперативность

По данным полиции Киевской области, один из глав ОСМД таким образом надеется на то, что благодаря полицейскому будет мониториться, контролироваться общественный порядок в доме.

«Есть ситуации, когда жильцы домов благодаря камерам видеонаблюдения видят, что, например, в подъезд зашли какие-то неизвестные подозрительные лица. В таком случае могут попросить офицера общины приехать и проверить обстановку в доме. Кроме того, если кто-то из водителей во время парковки повредил чужой автомобиль, если это зафиксировала видеокамера, такое видео водитель пострадавшего авто может отправить в чат и полицейский сможет сразу отреагировать. К примеру, сможет сразу вызвать следственно-оперативную группу», — сообщили нам в отделе коммуникаций ГУНП в Киевской области.

По данным полицейских, офицер общины также отреагирует на сообщения о нарушении мобилизационного законодательства кем-либо из жителей.

«Полицейский может реагировать на такое сообщение, но обычно таким образом — передать информацию в определенное подразделение», — уточнила Яна Ермоленко.

В свою очередь, новость о присутствии полицейских в чатах ОСМД вызвала оживленные дискуссии в соцсетях. Одни из пользователей сначала предположили, что такого не может быть, некоторые одобрили такую инициативу, мол, законопослушным гражданам нечего бояться, а часть комментаторов выразила свое недовольство такой инициативой.

Адвокат предупреждает о последствиях отдельных сообщений

В то же время адвокат Роман Симутин, комментируя появление полицейских в отдельных чатах ОСМД Киевской области, говорит о следующем: «Если в чате кто-то напишет, например, о мобилизационных мероприятиях, о том, что на территории дома работают работники ТЦК, то это может трактоваться как препятствование законной деятельности ВСУ, как срыв мобилизационных мероприятий. Полиция может зафиксировать такой случай и привлечь к ответственности».

По его словам, инициатива добавления учетных записей полицейских сама по себе неплохая и направлена на усиление безопасности, но, не исключено, что может быть использована и в других целях.

Ранее сообщалось о том, что работника уволили из-за шуток в рабочих чатах .

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