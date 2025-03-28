Как победить Россию без поддержки США: секретарь оборонного комитета ВР озвучил план "Б"

Война в Украине / © ТСН.ua

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Противостоять агрессии Российской Федерации в одиночку не смогла бы ни одна страна НАТО. Поэтому для Украины важно сохранить своих западных союзников.

Об этом говорил в интервью Наталье Мосейчук секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

“Нам важно не потерять такого союзника как США, потому что тот процент [военной помощи], который они дают, это важно. План „А“ — удержать всех союзников, а план „Б“ — подключать Европу, потому что это их проблемы”, — отметил он.

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Народный депутат подчеркнул, что в Украине мощно развивается собственный военно-промышленный комплекс, определенная номенклатура вооружения уже появляется отечественного производства. Кроме того, европейцы оживили работу собственной оборонной промышленности.

“Россию самостоятельно победить трудно, надо объединиться европейским странам… чтобы нас обеспечивали дипломатической, политической поддержкой и оружием… Даже если от нас отвернутся Соединенные Штаты, это не значит, что мы проиграли войну и нам нужно поднимать руки. У нас есть свои возможности, нам главное быть объединенными”, — считает украинский политик.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что решения, которые сейчас принимают США, могут повлиять на окончание войны.