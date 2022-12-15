Как почистить искусственную елку перед ее установкой

Искусственную елку перед тем как украшать, нужно почистить от пыли и грязи. Лучшие способы, как это сделать и как лучше хранить елку, читайте в материале ТСН.ua

Многие люди для новогодних праздников выбирают именно искусственные елки. Во-первых, это экологично, во-вторых, поможет избежать мусора и аллергенов от живой елки.

Но искусственные елки собирают много пыли и мусора как во время новогодних праздников, так и в период хранения.

Поэтому, прежде чем елку украшать, нужно ее почистить, чтобы она была красивой и не вредила здоровью.

Как почистить елку перед новогодними праздниками

Почистить елку можно с помощью пылесоса. Для чистки лучше всего использовать насадку-щетку для мебельной обивки, чтобы безопасно собирать пыль с веток, не повреждая их. Если есть небольшой портативный ручной пылесос типа автомобильного, это будет лучшим вариантом.

Двигайтесь от верхушки к основанию елки, избегайте применения слишком мощной тяги пылесоса, иначе ветки елки будут засасываться в сам пылесос.

После того, как вы пропылесосите елку, можно ее помыть. Прибегнуть к мойке будет не плохим решением, если у вас нет пылесоса, или если его нельзя использовать из-за отсутствия света.

Наполните ведро или емкость теплой водой с добавлением жидкого мыла, средства для мытья посуды и т.д. Не используйте едкие химикаты, способные повредить елку. Возьмите мягкую тряпочку для мытья посуды или удаление пыли, смочите и тщательно протрите ветки и основание.

Для чистки елки можно использовать специальные спрей от пыли. С их помощью почистить елку будет проще всего – нужно распылить спрей на елку и оставить его на 10-15 минут. Желательно это делать на открытом воздухе – во дворе или на балконе.После окончания святочной елки также желательно привести в порядок и положить на хранение.

Как правильно хранить елку

Лучшим вариантом будет разобрать елку и сложить ее в картонную коробку, которую поместить в сухое проветриваемое место.

Перед тем желательно ветви перевязать нитью или резинкой, чтобы они меньше подвергались деформации. Затем части елки завернуть в пузырчатую пленку. В коробку добавьте несколько лавровых листьев, чтобы защитить от паразитов и влажности. Для этого же можно всю коробку обернуть в пленку.

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