Как почистить решетку газовой плиты: универсальные средства, которые действительно работают

Очень важно, чтобы газовая плита всегда оставалась чистой. Это ведь место, где готовится еда для всей семьи. Но ухаживать за решеткой, на которую постоянно попадает жир и остатки пищи, довольно сложно. Читайте в материале ТСН.ua – как отчистить решетку на газовой плите.

Чтобы отчистить устаревшую грязь и масляные пятна, приходится тратить очень много времени и сил. При этом используются разнообразные щетки, тряпки, скребки, мочалки. Однако, как оказалось, ухаживать за решеткой можно гораздо проще. Если вас интересует вопрос, как отмыть решетку на газовой плите быстро и без химии, эта информация вам понадобится.

Как почистить решетку газовой плиты: советы и популярные методы

Выбрав любой метод, очень важно помнить о технике безопасности и осторожности. Следует отметить, что решетка непосредственно контактирует с огнем, поэтому на ней не должно оставаться частиц мочалок или других легковоспламеняющихся вещей. В первую очередь, они могут неприятно пахнуть во время сгорания. Также дольки могут вступать в химическую реакцию.

Не стоит забывать и о коже рук. Если вы используете химические средства или вещества, которые могут навредить эпидермису, обязательно надевайте защитные перчатки.

Способы очистки решетки газовой плиты

Чтобы сэкономить время, рекомендуется наводить чистоту на кухне сразу после использования газовой плиты. Если вы отчистите с помощью обычной салфетки пятна грязи и жира, у вас не будет вопросов, как отмыть решетку газовой плиты. Помните, что свежую грязь всегда легче убрать, чем въевшаяся в поверхность решетки.

Что делать, если пятна уже высохли? Как отчистить решетку на газовой плите в этом случае? Вам на помощь придут несколько универсальных способов: