Как почистить решетку газовой плиты: универсальные средства, которые действительно работают

Очень важно, чтобы газовая плита всегда оставалась чистой. Это ведь место, где готовится еда для всей семьи. Но ухаживать за решеткой, на которую постоянно попадает жир и остатки пищи, довольно сложно. Читайте в материале ТСН.ua – как отчистить решетку на газовой плите.
Чтобы отчистить устаревшую грязь и масляные пятна, приходится тратить очень много времени и сил. При этом используются разнообразные щетки, тряпки, скребки, мочалки. Однако, как оказалось, ухаживать за решеткой можно гораздо проще. Если вас интересует вопрос, как отмыть решетку на газовой плите быстро и без химии, эта информация вам понадобится.
Как почистить решетку газовой плиты: советы и популярные методы
Выбрав любой метод, очень важно помнить о технике безопасности и осторожности. Следует отметить, что решетка непосредственно контактирует с огнем, поэтому на ней не должно оставаться частиц мочалок или других легковоспламеняющихся вещей. В первую очередь, они могут неприятно пахнуть во время сгорания. Также дольки могут вступать в химическую реакцию.
Не стоит забывать и о коже рук. Если вы используете химические средства или вещества, которые могут навредить эпидермису, обязательно надевайте защитные перчатки.
Способы очистки решетки газовой плиты
Чтобы сэкономить время, рекомендуется наводить чистоту на кухне сразу после использования газовой плиты. Если вы отчистите с помощью обычной салфетки пятна грязи и жира, у вас не будет вопросов, как отмыть решетку газовой плиты. Помните, что свежую грязь всегда легче убрать, чем въевшаяся в поверхность решетки.
Что делать, если пятна уже высохли? Как отчистить решетку на газовой плите в этом случае? Вам на помощь придут несколько универсальных способов:
- Горячая вода – часто не нужно мыть решетку химическими средствами или другими веществами. С большинством загрязнений сможет справиться обычная горячая вода. Как отмыть решетку на газовой плите? Просто погрузите ее в горячую воду или полейте кипятком (конструкция должна полностью покрыться жидкостью). Оставьте на 20-30 минут, затем протрите грязь и жир салфеткой.
- Пищевая сода – как почистить решетку газовой плиты, если она очень испачкалась? Вам поможет пищевая сода. Следует смочить губку в воде, затем высыпать небольшое количество соды и протереть решетки. Используйте соду только для очистки чугунной решетки. По необходимости можно приготовить смесь из соды и воды и оставить на всех пятнах на 10-20 минут. Затем протрите мочалкой.
- Уксус – он поможет усилить действие пищевой соды. Благодаря химической реакции грязь и масляные пятна удаляются гораздо быстрее. Как почистить решетку на газовой плите, если загрязнения уже засохли? Возьмите соду и смешайте с небольшим количеством уксуса. Разделайте смесью решетки, а затем протрите их губкой.
- Хозяйственное мыло – чтобы этот метод заработал, хозяйственное мыло нужно натереть на мелкой терке. Затем развести его горячей водой и замочить в растворе грязную решетку. Оставьте на 1-2 часа. Затем промойте обыкновенной водой.
- Лимонная кислота – как отмыть решетку газовой плиты от засохшей грязи? Вам поможет лимонная кислота. Для этого нужно в широкую емкость налить 2 л горячей воды, добавить 6-7 столовых ложек лимонной кислоты и размешать. Затем поместить решетку в растворе в 1 час. После этого не забудьте протереть тряпкой.
- Нашатырный спирт – чтобы использовать этот интересный метод очистки, вам понадобится большой мусорный пакет без дырочек. Работать с нашатырным спиртом нужно на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Не забудьте о резиновых перчатках. Решетки необходимо снять и поместить в пакет. Влить внутрь бутылочку нашатырного спирта и плотно завязать. Оставить на 6-7 часов или ночью. Открыть пакет, достать решетку и ополоснуть ее. Вся грязь легко очистится сухой тряпкой.
- Перекись водорода – как отчистить решетку на газовой плите? Подойдет перекись водорода и сода. Нужно взять 2 столовых ложки соды и перекись водорода, размешать до консистенции густой сметаны. Нанести на решетку и оставить на полчаса. Затем промыть под водой.
- Горчица – это безопасное экологичное средство, которое быстро справится даже с устаревшей грязью. Нужно смешать сухую горчицу с водой, чтобы получилась густая каша. Нанести смесь на пятна и оставить на 1-2 часа. Смыть влажной губкой.
- Меланиновая губка – ее изготовляют из спрессованных кристаллов, получающих в результате сочетания аммиака и цианурхлорида. Поэтому пользоваться ею нужно в резиновых перчатках. Губку нужно слегка смочить в воде и протереть решетки. После окончания работы обязательно смойте остатки грязи и губки.