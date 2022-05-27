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Как почистить стиральную машину от плесени: самый простой способ

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Как почистить стиральную машину от плесени: самый простой способ

Как вывести плесень из резиновой прокладки в стиральной машине / Фото: pixabay.com

Стиральные машины, особенно модели с передней загрузкой, часто становятся прекрасной средой для размножения плесени, особенно на резиновой прокладке. Читайте в материале ТСН.ua, как почистить резину в машине от плесени с помощью простого способа.

Для того чтобы отмыть резину в стиральной машине от плесени, вам понадобится только одно средство, которое есть в каждом доме. И это – хлорный отбеливатель.

Также для самой процедуры необходимы:

  • пластиковое ведро;
  • ткань из микрофибры;
  • защитные перчатки;
  • маленькая щетка с мягкой щетиной.

Как почистить стиральную машину от плесени: инструкция

  1. Сначала нужно установить обычный режим стирки во время большой погрузки машины. Нужно, чтобы внутри было много воды. Она должна быть теплой, а лучше – горячей.
  2. Одну или несколько чашек хлорного отбеливателя (в зависимости от количества плесени) добавьте внутрь барабана, а затем запустите стирку. В отделении моющих средств можно дополнительно оставить 1/2 стакана отбеливателя (дозатор должен быть заполнен до максимального уровня).
  3. По завершению цикла стирки, обязательно протрите дверцу машинки тканью из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу. Аккуратно отогните резиновую прокладку и очистите ее с внутренней стороны. Именно здесь обычно накапливается больше грязи и остатки моющих средств, а через влагу со временем появляется плесень.
  4. Чтобы промыть внутреннюю сторону резиновой прокладки максимально эффективно, наденьте защитные перчатки, возьмите щетку с мягкой щетиной и намочите ее в специальном растворе (на стакан воды 1/4 стакана хлорного отбеливателя). Осторожно очистите резинку, затем протрите насухо.

Не забывайте регулярно чистить стиральную машину, чтобы продлить срок службы.

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