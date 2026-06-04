Как подать заявление на поступление в университет онлайн и какие документы нужны

Студентка / © unsplash.com

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В 2026 году большинство поступающих в украинские университеты будут подавать заявления только в электронной форме. Для этого нужно создать личный кабинет абитуриента в системе ЕГЭБО и подготовить ряд документов.

Об этом сообщает education.ua.

Регистрация электронных кабинетов абитуриентов начинается 1 июля и заканчивается 15 октября 2026 года. Абитуриенты могут подать до пяти заявлений в бюджет без ограничения количества специальностей, и до 5 заявлений на контракт. В каждом из заявлений необходимо указать приоритетность от 1 до 10, где 1 — это самая высокая, а 10 — соответственно, самая низкая.

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Для того чтобы подать электронное заявление к поступлению, необходимо авторизироваться в е-кабинете, указать в соответствующем поле свой номер телефона и загрузить цветное фото соответствующего возраста (размер 3×4, формат.jpg). После предварительно выполненных шагов система автоматически разблокирует возможность подачи е-заявлений.

Документы на поступление следует подавать через электронный личный кабинет поступающего, который регистрируется во время вступительной кампании на сайте Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО).

Как создать электронный кабинет

Для того чтобы зарегистрировать электронный кабинет поступающим необходимо предоставить:

адрес электронной почты

пароль

серию и номер документа о полученном образовании (например, об общем среднем образовании)

реквизиты сертификата НМТ или иного документа, удостоверяющего уровень образования

тип и номер (серия и номер) документа, удостоверяющего личность, или идентификационный код — для подтверждения личности в отдельных случаях

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