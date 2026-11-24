Отключение света / © Фото из открытых источников

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Специалисты советуют запасать минимум 3 литра питьевой воды на человека в сутки и отдельно воду для бытовых нужд. Перед зимой такой запас – одна из первых вещей, о которых следует позаботиться дома.

ТСН.ua рассказывает, что именно стоит проверить и подготовить в первую очередь.

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Уплотненные окна и свободные батареи помогут сохранить тепло

Если у оконной рамы чувствуется сквозняк, начните с уплотнения . Проверьте окна и входные двери и закройте щели специальными уплотнителями. В рекомендациях коммунальщики также рекомендуют теплосберегающую пленку на окна и теплоотражающие экраны за батареями.

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Батарея должна отдавать тепло комнате. Отодвиньте мебель, которая ее прикрывает, и поправьте длинные шторы, чтобы ткань не мешала теплому воздуху распространяться. Вечером шторы или жалюзи будут создавать дополнительный барьер между холодным стеклом и комнатой, если радиатор остается открытым.

Теплая одежда, грелка и термос пригодятся без отопления

Когда батареи охладятся, помогают вещи, которые сохраняют тепло у тела. Подготовьте теплые носки, одежду для нескольких слоев и одеяла . При длительном отключении отопления можно выбрать одну комнату, где вы будете проводить больше времени, и закрыть дверь в другие помещения, оставив вентиляционные отверстия открытыми.

Обычную водяную грелку перед использованием проверьте на герметичность и оберните тканью во избежание ожога. Термос поможет сохранить горячими воду и напитки – наполните его, пока не сможете их нагреть. А вот газовая плита и духовка для обогрева комнаты опасны из-за риска отравления угарным газом.

Если вы планируете готовить на туристической плитке или горелке, выберите сертифицированное оборудование и используйте его только по назначению в соответствии с инструкцией производителя и требованиями к вентиляции. Газовый отопитель также используйте по инструкции и с надлежащей вентиляцией. По возможности установите датчик угарного газа.

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Питьевой и технической воде требуются отдельные емкости

Запас воды удобнее подготовить к отключению . Ориентир для питьевой воды — не менее 3 литров на каждого жителя в сутки. Отдельно наполните емкости для гигиены и других бытовых нужд, чтобы этот запас был под рукой.

Сохраняйте воду в чистых, плотно закрытых емкостях в прохладном месте. Когда емкости уже наполнены, проверьте и запас продуктов длительного хранения на несколько дней, например, консервов, орехов и шоколада. Просмотрите аптечку и позаботьтесь о достаточном количестве лекарства, которое вам нужно.

Фонарики и павербанки должны быть готовы к отключению

Вещи для вечера без света соберите в одном месте. Положите туда фонарики, запасные батарейки, павербанки и кабели, чтобы потом не искать их в темноте. Подготовьте несколько независимых источников освещения – фонарик и лампу на батарейках или аккумуляторе.

Зарядите телефоны, павербанки и зарядную станцию и регулярно проверяйте уровень заряда. Пользуйтесь осторожно и по инструкции и подключайте приборы в пределах допустимой погрузки, без перегрузки сети и удлинителей. Фонарики и автономные светильники – более безопасная замена открытому огню.

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Важные контакты родных и экстренных служб запишите на бумаге . Договоритесь с близкими, как будете поддерживать связь во время длительного отключения, а офлайн-карты, адреса укрытий и Пунктов несокрушимости загрузите заранее.

Генератору нужно место на улице не менее 6 метров от окон

Для генератора сперва определите безопасное место. По рекомендациям Департамента здравоохранения КГГА, он должен работать исключительно на улице, не менее 6 метров от окон, дверей и вентиляционных проемов. Балкон, гараж, подвал и жилые помещения для этого не подходят.

ГСЧС советует устанавливать генератор на ровной надежной площадке, а подключение поручать квалифицированному электрику. Если вы планируете питать домашнюю сеть, договоритесь со специалистом до отключения. Заправляйте генератор только выключенным и после охлаждения и следуйте инструкциям изготовителя.

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