Как подготовить грядку под озимый чеснок: несколько важных советов

Совсем скоро огородники начнут сажать чеснок на зиму. И здесь очень важно подобрать правильное место для высадки. А также запомнить, как подготовить грядку под озимый чеснок – читайте об этом в материале ТСН.ua.

Где посадить озимый чеснок и как подготовить грядку

Чтобы получить хороший урожай озимого чеснока, нужно знать, после каких культур его лучше всего высаживать. В этом случае – это бобовые. Поэтому можете смело заниматься высадкой озимого чеснока после фасоли, гороха и т.д.

Не самым плохим вариантом также могут стать пасленовые. Однако следует выбирать только грядки после болгарского перца или томатов.

Озимый чеснок можно сажать после огурцов, кабачков, тыквы или ранней капусты.

А вот совсем неудачным вариантом считается высадка озимого чеснока после картофеля, лука, баклажанов, свеклы и моркови.

Какой участок выбирать

Для озимого чеснока подходит хорошо освещенный участок, имеющий рыхлую почву и нейтральную кислотность. Очень важно, чтобы весной на грядке не скапливалась талая вода.

Также нужно запомнить, как подготовить грядку под чеснок на зиму.

начинают готовить новое место за 1-2 месяца до высадки;

если вы посадите зубчики в свежескопанную землю, то после оседания грунта, они будут слишком глубоко и сойдут позже;

обязательно очистите грядку от мусора и сорняков;

если нужно, важно нормализовать кислотность с помощью специальных средств;

не забудьте внести удобрения – для озимого чеснока нужны 10 кг навоза или перегноя, 40-50 г суперфосфата, 25-30 г сульфата калия, 2 стакана древесного пепла (все это на 1 м2 площади);

проведите обработку от грибковых инфекций.

Очень важно запомнить, что свежий навоз в землю вносить в этом случае нельзя.