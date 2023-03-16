Как подготовить, обеззаразить и прорастить семена огурцов перед посадкой

Как отобрать семена огурцов, подготовить к проращиванию, обеззаразить и прорастить, читайте в материале ТСН.ua
Как подготовить семена огурцов к проращиванию
Какие выбрать семена огурцов для проращивания
Ошибаются те, кто считает, что лучший урожай будет из свежих огуречных семян. Дело в том, что на кустах, которые вырастут из однолетних семян, будут образовываться в основном мужские цветы. А если взять семена пятилетней давности, или еще постарше, они дадут низкий урожай. Оптимально проращивать и сажать 2-х или 3-х летний посадочный материал.
Как подготовить семена к проращиванию
Сначала семена нужно отсортировать
Семена поместить в солевом растворе воды (30 г соли на один литр воды). Семена, которые всплывут через некоторое время, нужно собрать и выбросить. Оставшиеся пригодные для посадки семена нужно промыть чистой водой.
Семена нужно пробудить
Чтобы придать семенам энергии их можно:
-
Прогреть несколько часов в духовке при температуре 60 градусов.
-
Как вариант, если есть возможность прогреть на солнце в течение двух недель.
-
Если нет солнца, прогреть на батарее в течение 10-15 дней.
- Или поместить на два часа в термос с горячей водой, разогретой до 50ºС.
Обеззараживание семян
Сначала поместите семена в воду температурой 60 градусов, а затем в слабый раствор марганца. После этого семена нужно промыть под проточной водой и просушить
Семена огурцов нужно закалить
Для этого семена в салфетке отправьте в холодильник на пару суток, ночью забирайте в комнату.
Как проращивать семена огурцов перед посадкой
- Положите семена в неглубокую тарелку и замочите их в теплой воде. Через пару дней семена проклюнутся и их можно сразу высаживать.
- Можно в тарелку положить салфетку или бумагу, смочить все водой и выложить семена. Сверху уложите тонкий слой салфетки и следите, чтобы семена не пересохли. Когда семена проклюнутся, их следует высеять в почву.
- Как вариант сложить в пять слоев туалетную бумагу, смочить ее водой, а внутрь положить семена для проращивания.
В целом проращивание семян занимает от трех до пяти дней. Если за это время оно не проклюнулось, его следует выбросить.
Читайте также: