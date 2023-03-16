Как подготовить, обеззаразить и прорастить семена огурцов перед посадкой

Как отобрать семена огурцов, подготовить к проращиванию, обеззаразить и прорастить, читайте в материале ТСН.ua

Как подготовить семена огурцов к проращиванию

Какие выбрать семена огурцов для проращивания

Ошибаются те, кто считает, что лучший урожай будет из свежих огуречных семян. Дело в том, что на кустах, которые вырастут из однолетних семян, будут образовываться в основном мужские цветы. А если взять семена пятилетней давности, или еще постарше, они дадут низкий урожай. Оптимально проращивать и сажать 2-х или 3-х летний посадочный материал.

Как подготовить семена к проращиванию

Сначала семена нужно отсортировать

Семена поместить в солевом растворе воды (30 г соли на один литр воды). Семена, которые всплывут через некоторое время, нужно собрать и выбросить. Оставшиеся пригодные для посадки семена нужно промыть чистой водой.

Семена нужно пробудить

Чтобы придать семенам энергии их можно:

Прогреть несколько часов в духовке при температуре 60 градусов.

Как вариант, если есть возможность прогреть на солнце в течение двух недель.

Если нет солнца, прогреть на батарее в течение 10-15 дней.

Или поместить на два часа в термос с горячей водой, разогретой до 50ºС.

Обеззараживание семян

Сначала поместите семена в воду температурой 60 градусов, а затем в слабый раствор марганца. После этого семена нужно промыть под проточной водой и просушить

Семена огурцов нужно закалить

Для этого семена в салфетке отправьте в холодильник на пару суток, ночью забирайте в комнату.

Как проращивать семена огурцов перед посадкой

Положите семена в неглубокую тарелку и замочите их в теплой воде. Через пару дней семена проклюнутся и их можно сразу высаживать.

Можно в тарелку положить салфетку или бумагу, смочить все водой и выложить семена. Сверху уложите тонкий слой салфетки и следите, чтобы семена не пересохли. Когда семена проклюнутся, их следует высеять в почву.

Как вариант сложить в пять слоев туалетную бумагу, смочить ее водой, а внутрь положить семена для проращивания.

В целом проращивание семян занимает от трех до пяти дней. Если за это время оно не проклюнулось, его следует выбросить.

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