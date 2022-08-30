Как подготовить почву к высадке озимых чеснока и лука, чтобы весной не вспоминать удобрения

К высадке озимых чеснока и лука огородники подходят очень тщательно, но, к сожалению, не все готовят к этому почву. Но именно от его качества зависит будущий урожай. Как и когда подготовить почву для посадки озимых чеснока и лука — читайте в материале ТСН.ua.

Прежде всего следует запомнить, чтобы озимые чеснок и лук дали хороший урожай весной, нужно правильно и вовремя подготовить почву. Делать это советуют не раньше месяца через высадку. Очень важно при этом подобрать сидерат, который поможет культуре позже хорошо справиться с грибками и другими заболеваниями.

Когда высаживать озимый чеснок и озимый лук полностью зависит от места проживания. Большинство украинцев делает с сентября по начало октября. Очень важно перед этим восстановить на грядке все полезные вещества в почве, если они были утрачены в течение последнего сезона.

Специалисты утверждают, что нужно за месяц до высадки озимых чеснока и лука обязательно засадить грядку сидератами. Они повлияют на почву с пользой и помогут обогатить ее всеми необходимыми питательными веществами. Сделать это нужно не позже конца августа. Если посеять сидераты позже – толку от них будет очень мало.

Лучше всего подойдут такие сидераты: горчица, овес, рожь. Они обогатят почву, а через месяц можно будет приступать к посеву озимых чеснока и лука. Не нужно ждать, чтобы сидерат вырос большим. Здесь главная корневая система – именно она помогает насытить почву.

Во время роста сидератов не забывайте поливать грядку. Многие огородники советуют делать это с помощью специальных "зеленых" удобрений. В их состав входит фосфор, который очень необходим будущим культурам.

Если все сделать правильно, на следующую весну вы сможете получить хороший урожай.