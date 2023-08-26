Как подготовить ребенка к новому учебному году: список советов

Специалисты рассказали о подготовке детей к школе.

Такие советы для родителей подготовили в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» по инициативе Первой леди Елены Зеленской.

Об этом сообщает сайт Министерства реинтеграции.

Настройте детей на сезон обучения:

1. Просыпайтесь и ложитесь на отдых раньше всей семьи.

2. Переберите одежду: разложите школьные принадлежности по полочкам.

3. Составьте портфель, сделайте бейджик с именем ребенка, контактами родителей, опекунов или близких.

4. Подготовьте место обучения.

Позаботьтесь о безопасности:

1. Несколько раз пройдите с ребенком по дороге в школу. Обратите внимание, где на пути есть укрытие.

2. По возможности зайдите в школу. Детям важно «телом ощутить» место, где они будут учиться. К примеру, посетите классы, столовую и т.д.

3. Если ребенок будет учиться онлайн, объясните его действия во время воздушной тревоги.

Отношения с одноклассниками:

1. Организуйте с ними встречу онлайн, дайте детям время пообщаться.

2. Создайте онлайн-группу для неформального общения учащихся.

Напомним, ранее министр образования Оксен Лесной рассказал, как пройдет новый учебный год в Украине с постоянными ночными тревогами.

Читайте также: