Как подготовить ребенка к новому учебному году: список советов

Специалисты рассказали о подготовке детей к школе.
Такие советы для родителей подготовили в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?» по инициативе Первой леди Елены Зеленской.
Об этом сообщает сайт Министерства реинтеграции.
Настройте детей на сезон обучения:
1. Просыпайтесь и ложитесь на отдых раньше всей семьи.
2. Переберите одежду: разложите школьные принадлежности по полочкам.
3. Составьте портфель, сделайте бейджик с именем ребенка, контактами родителей, опекунов или близких.
4. Подготовьте место обучения.
Позаботьтесь о безопасности:
1. Несколько раз пройдите с ребенком по дороге в школу. Обратите внимание, где на пути есть укрытие.
2. По возможности зайдите в школу. Детям важно «телом ощутить» место, где они будут учиться. К примеру, посетите классы, столовую и т.д.
3. Если ребенок будет учиться онлайн, объясните его действия во время воздушной тревоги.
Отношения с одноклассниками:
1. Организуйте с ними встречу онлайн, дайте детям время пообщаться.
2. Создайте онлайн-группу для неформального общения учащихся.
Напомним, ранее министр образования Оксен Лесной рассказал, как пройдет новый учебный год в Украине с постоянными ночными тревогами.
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