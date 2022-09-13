Как подготовиться, если будут перебои с электричеством, водой и отоплением: советы экспертов

11 сентября РФ нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате которых ряд населённых пунктов частично остались без света и воды. Рассказываем, как подготовиться к таким ситуациям — в материале ТСН.ua

Эксперты поделились советами, которые могут помочь в случае неисправности электросетей.

Сложите, пересмотрите тревожный чемодан

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы в тревожном чемоданчике был фонарик с запасными батарейками или аккумулятором; заряженный павербанк (если семья большая, желательно несколько), чтобы оставаться на связи; спальник и каримат, что будет служить дополнительным утеплением. Эксперты советуют по возможности приобрести туристические газовые горелки и маленькие газовые баллоны, которыми также следует запастись заранее. С помощью такой горелки можно будет сварить кушать. Водой нужно запастись побольше и на всякий случай приобрести таблетки для обеззараживания воды.

Позаботьтесь о еде легкого приготовления и с длительным сроком годности

К примеру, выбирайте те гарниры, которые можно после заливки кипятком есть, что поможет сэкономить воду и газ. Пригодятся готовые блюда в пакетиках, которые можно залить кипятком, разнообразная тушкованка, злаковые батончики с длительным сроком хранения, орешки и семена, сухофрукты и сушеные овощи.

Позаботьтесь о дополнительном источнике отопления

Жителям частных домов следует задуматься о покупке резервного источника отопления — твердотопливного котла с природной тягой, или "буржуйки". Однако эксперты утверждают, что это кардинальный и аварийный вариант, который подойдет только для жителей частных домов. ОСМД советуют подумать об установке индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).

Подумайте об источниках бесперебойного питания

Владелец ТМ "Мастерская тепла" Игорь Киянчук советует владельцам частных домов запастись источниками бесперебойного питания — аккумуляторами или генераторами. Генератор должен быть не менее 5 кВт, с запасом топлива, например, 50-100 л дизельного топлива.

Если в доме есть газовый или твердотопливный котел, замечает председатель ОО "Ассоциация энергоаудиторов Украины" Вадим Литвин, нужно прежде всего обеспечить котел бесперебойным электроснабжением, должны быть либо аккумуляторы с блоком бесперебойного питания, либо дизельные или бензиновые генераторы.

Подумайте о деталях

Доктор технических наук Максим Карпаш советует жителям частных домов заранее позаботиться об утеплении дома и следующих вещах:

Поставьте теплоотражающие экраны между стеной и батареей.

Утеплите помещение – замените окна, двери, утеплите чердаки.

Подумайте о системах автономного питания – бензиновых или дизельных генераторах, солнечных батареях с аккумуляторными батареями.

Если достаточно утепленный дом, подумайте о замене системы отопления, например котла на тепловой насос.

Установите гелиоколлекторные системы подогрева воды на крыше.

Поставьте термостат – устройство позволяет поддерживать заданную температуру в помещении.

Жителям квартир при отсутствии и центрального отопления, и электричества, единственный вариант – уехать из квартиры в частный сектор. Без электричества невозможна даже подача холодной воды на этажи, остановится канализация, замерзнет вода в трубах, не будет отопления.

Подумайте о теплой одежде и вещах

Запасайтесь теплой одеждой и одеялами. При одевании соблюдайте правила многослойности. Пригодится термобелье, способствующее сохранению тепла тела. Не забывайте двигаться, ведь физическая активность улучшает кровообращение.

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