Как подготовиться к блэкаутам: эксперты объяснили, спасет ли Starlink в многоквартирном доме

Starlink / © depositphotos.com

Реклама

Украинцам и, в частности, жителям Киева следует заранее готовиться к сложному зимнему периоду и позаботиться о резервных каналах связи на случай длительных обестачиваний.

С ответным призывом к киевлянам обратился общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко, посоветовав рассмотреть терминалы Starlink как один из вариантов поддержания связи во время блекаута.

Реклама

Подойдет ли Starlink для многоквартирного дома

Возможность использования спутникового интернета в условиях отключения света в эфире телеканала «Киев24» проанализировал эксперт по цифровой безопасности проекта Nadiyno.org Павел Белоусов. По его словам, Starlink действительно может стать точкой спасения для жителей многоэтажки в экстренной ситуации.

Реклама

«Только в экстренной ситуации его можно развернуть во дворе или на крыше, чтобы жители смогли подключиться, прочесть новости или написать близким», — отметил Белоусов.

В то же время, специалист подчеркнул ограниченность этого решения: один терминал физически не сможет обеспечить полноценным и постоянным интернетом сотни квартир в доме.

Запасные варианты получения информации

Эксперты отмечают, что в условиях кризисных ситуаций и полного отключения электроэнергии не следует полагаться исключительно на один инструмент. Чтобы оставаться в курсе событий при отсутствии мобильной связи и интернета, обязательно стоит иметь альтернативные средства — например, автономный радиоприемник на батарейках или аккумуляторе.

Напомним, 27 сентября российский удар повредил головной офис одного из крупнейших мобильных операторов Украины — «Киевстар».

Реклама

Ранее мы писали, что Россия чаще атакует дата-центры и узлы связи в Украине. После ночного удара по Киеву 24 сентября провайдер Etherlink сообщил о повреждении основного узла сети, из-за чего часть абонентов в центре столицы осталась без Интернета.

Кроме того, 23 сентября у части киевлян возникли перебои с Интернетом после атаки РФ. Провайдеры «Паутина» и UTELS заявили о повреждении дата-центров и обесточивании оборудования.

Нардеп Федиенко в свою очередь объяснил, возможно ли в Украине «выбить» Интернет.

Новости партнеров

Новости партнеров