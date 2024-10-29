Как подготовиться к отключению света зимой: действенные советы

Отключение электроэнергии будет проще пережить, если тщательно подготовиться.

Украинцев еще с лета призывают готовиться к тяжелой зиме. В частности, следует подготовить заранее набор экстренной помощи.

Как подготовиться к отключениям света в большой квартире читайте на ТСН.ua.

Какие устройства закупить на зиму

Прежде всего стоит запастись практическими вещами. Для этого следует приобрести фонарик, свечи, батарейки, лампочки с аккумуляторами, светодиодные лампы, а также альтернативные методы зарядки (павербанки) для телефона или других устройств, требующих питания (ноутбуки, фонарики и т.п.).

Лучше покупать павербанки на 20-30 тыс. миллиампер/часов. Одним зарядом такого устройства можно будет подзарядить телефон до шести раз.

Также если есть возможность, запаситесь аккумуляторными или солнечными батареями, другими устройствами, позволяющими заряжать жизненно необходимую технику.

Можно приобрести дизельный или бензиновый генератор, однако их можно использовать только вне дома. Не запускайте генератор дома или гаражи, не подключайте его к домашней электрической системе.

Не мешает приобрести специальные устройства, защищающие гаджеты от перепадов напряжения, часто встречающихся при отключениях электроэнергии.

Утепление жилья

При подготовке к зиме не забудьте утеплить окна, входные двери.

В частности, следует обработать герметиком щели в окнах, использовать уплотнитель, чтобы предотвратить потерю тепла. Такую же процедуру следует провести и с входной дверью.

Чтобы сохранить еду холодной, если свет исчезнет надолго, приобретите лед или заморозьте пластиковые контейнеры с водой.

Обратите внимание, что большинство продуктов, требующих охлаждения, можно безопасно хранить в закрытом холодильнике около четырех часов. В то же время заполненная морозильная камера будет сохранять температуру около 48 часов. При исчезновении электроэнергии желательно открывать холодильник и морозильную камеру как можно реже и на меньшее время.

Еда и питьевая вода

Подготовьте техническую и питьевую воду на несколько дней. Выясните, где поблизости есть бюветы.

В это время запаситесь продуктами, не требующими термической обработки – консервы, крекеры, хлебцы и т.д.

Если у вас только электрическая плита, приобретите портативную (туристическую) газовую плиту или горелку, заранее подготовьте термосы с теплыми напитками или супом.

Что стоит приобрести в случае отключения света

Термосы.

Водяные грелки.

Сумка-холодильник.

Портативная газовая плита, туристическое принуждение (горелка).

Чайник на аккумуляторе.

Пища длительного хранения, быстрого приготовления, сублимированная пища на несколько дней.

Лекарство, которое вы постоянно принимаете, жаропонижающее и препараты от расстройств пищеварения.

Теплая одежда.

Радиоприемник на батарейках.

Чем заняться, если нет света есть).

Поиграйте в настольные игры

Сходите на шоппинг, если рядом расположены магазины или ТЦ, где есть электроэнергия.

Уберите дома, произведите перестановку.

Просмотрите свой гардероб, избавьтесь от ненужных вещей.

Можно заняться медитацией, йогой.

Почитайте книги, журналы.

Обдумайте свои планы и мечты, распишите краткосрочные цели.

Поговорите с близкими о своих эмоциях, переживаниях и чувствах.

Приготовьте заранее обед и ужин, если есть возможность.

Ранее мы сообщали, что сразу в двух областях Украины были введены графики аварийных отключений.