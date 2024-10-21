Как подготовиться к Радиодикданту национального единства: самые распространенные ошибки

Часто при написании текста украинцы не понимают, где поставить двоеточие, а где – тире.

Уже в эту пятницу, 25 октября, в 11:00 украинцы будут писать Радиодиктант национального единства. Автором текста станет писательница Оксана Забужко, а будет читать его поэт и военный Павел Вышебаба.

Как подготовиться к написанию радиодиктанта и какие уловки стоит знать – рассказываем дальше.

Пунктуационные ошибки

Самые распространенные ошибки, случающиеся при написании диктантов на слух – пунктуационные. Кома, кома из тире и двоеточие – ловушки в которые чаще всего попадают участники радиодиктанта. В то время как написание слов всегда дается легче, чем написание знаков препинания.

Советы, которые могут помочь при сомнении

Лучше недоставить кому, чем поставить лишнюю. Это тоже может быть ошибкой, но перебор – еще хуже.

Двоеточие или тире? Если можно в предложении вместо знака препинания вставить фразу "а именно", "что именно", "почему" — требуется двоеточие. Например: Они застыли перед дорогой: на них смотрел дикий гоблин. В то же время, в случае, когда на месте знака препинания хорошо употребляются вопросы "и что?", "какое следствие?", "что из того?" – тогда ставим тире.

Просмотреть предыдущие диктанты

2019 год. "Крылья Украины" — о мечтах, творчестве и достижениях.

2020 год – о прелести книг, бумажных или электронных.

2021 год — лирический текст о парке детства и о социальных дистанциях по-особому касался, ведь действовали карантинные ограничения (в группах участников рассаживали по одному, на определенном расстоянии).

2022 год – "Твой дом". В тексте говорилось, что самое дорогое для каждого из нас место выстоит в войне.

2023 год. В прошлом году текст "Дороги Украины" рассказывал о теме родного дома и пути, ведущем к нему.

Почувствуйте стиль автора

В этом году создателем радиодиктанта станет писательница Оксана Забужко.

Поэтому перед этим можно прочесть ее произведения, изучить творчество, проанализировать, к каким авторским знакам оно тяготеет. Чувство логики текста и авторского ритма помогут с пунктуацией.

Книги автора для рекомедации:

"Музей заброшенных секретов"

Notre Dame d'Ukraine: Украинка в конфликте мифологий»

"И снова я влезаю в танк...".

Главные изменения в правописании

Если у вас до сих пор остаются вопросы о том, как писать что-то по новому правописанию, то самое время расставить все точки над "i".

Полный текст новой редакции размещен на сайте Института языкознания НАН Украины.

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