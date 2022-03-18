Как подключиться к спутниковой системе Starlink: Интернет Илона Маска уже по всей Украине

Как подключиться к спутниковой системе Starlink: Интернет Илона Маска уже по всей Украине

Илон Маск поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и, чтобы обеспечить бесперебойное подключение к интернет-сети, предоставил доступ к спутниковому интернету Starlink. Как присоединиться к спутниковой сети Илона Маска в Украине разбирался ТСН.ua.

Зачем нужен Интернет Илона Маска Украине?

Из-за войны России в Украине могут быть проблемы с интернет-подключением. Поэтому Украина обратилась к Илону Маску с просьбой предоставить доступ к спутниковому интернету Starlink. Первые станции уже в феврале прибыли в Киев, Винницу и Житомир.

Основное преимущество спутниковой системы Илона Маска в том, что работа Интернета не зависит от обычной интернет-инфраструктуры. Поэтому она более устойчива к цензуре и кибератакам, поломкам, что в условиях войны очень кстати. Средняя скорость Интернета составляет 150-200 мгбит.

В первую очередь, Starlink помогает непрерывно работать инфраструктуре, обслуживающей военные нужды. Это электростанции, промышленные фабрики, военные базы. Но обычные украинцы тоже могут подключиться к сети. ТСН.ua рассказывает как подключиться к Starlink.

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Как подключиться к Starlink

Комплект для подключения к Starlink к которому входит антенна (тарелка), Wi-Fi маршрутизатор, терминал для приема сигнала, кабель длиной 30 метров и инструкция, стоит 500$. Ежемесячная плата – 100$. Для получения комплекта и подключения сначала необходимо оставить заявку на сайт компании. Для одобрения заявки нужно будет некоторое время подождать.

После получения комплекта нужно растаскивать антенну снаружи, лучше всего - на улице, можно на крыше, подключить к ней кабель и вставить шнур питания в розетку.

Затем через Google Play или AppStore скачать приложение Starlink и настроить его, введя имя домашней сети и пароль. Кстати, приложение Starlink, позволяющее пользователям смартфонов получить доступ к спутниковому интернету от Space-X, стало наиболее загружаемым приложением в Украине. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, приложение Starlink стало наиболее загружаемым по отношению в Украине. В общей сложности его загрузили более 100 тыс. раз.

Чтобы адаптировать Starlink для Украины, компания SpaceX Илона Маска постоянно работает над обновлением и адаптацией системы для условий Украины. Как сообщил недавно Илон Маск в своем Twitterе сейчас мы работаем над тем, чтобы обеспечить "... снижение пикового потребления энергии, чтобы Starlink можно было питать от автомобильного прикуривателя. Включен мобильный роуминг, поэтому антенна может поддерживать сигнал во время движения транспортного средства".