Как подобрать свой: высчитываем камень-талисман по дате рождения

У каждого человека есть свой оберег по дате рождения. Читайте в материале ТСН, как подобрать свой камень.
Нумерология может оказывать влияние на жизнь и судьбу людей. И в зависимости от даты рождения у каждого человека есть свой камень-талисман, предохраняющий его от неприятностей.
Узнать, какой твой камень, очень просто. Нужно всего-навсего провести несложный нумерологический расчет: составить все числа с даты рождения.
К примеру, если вы родились 12 июля 1988 года, расчет будет выглядеть так:
1+2+7+1+9+8+8=36
Далее двузначное число упрощается: 3+6=9.
То есть ваше число "9". Теперь нужно только узнать, какой именно камень-оберег "прячется" за этим числом.
Камень-талисман по дате рождения: расшифровка.
Число "1" — человек носит решительный и твердый характер, поэтому ему больше подойдет именно бриллиант.
Число "2" — чтобы защититься от нечисти и устранить гнев, лучше носить жемчуг.
Число "3" — вас будет оберегать гагат и принесет семейное счастье и гармонию в жизнь.
Число "4" — уберечь от неприятностей поможет сапфир.
Число "5" — привлечь удачу и защитить от финансовых потерь помогает таким людям малахит.
Число "6" — вам подходит горный хрусталь, который привлекает счастье и оберегает от неудач.
Число "7" — если хотите уберечься от врагов, носите украшения с янтарем.
Число "8" — защитить от порчи и привлечь удачу поможет топаз.
Число "9" – вам нужно носить с собой аметист, который поможет отличить правду от лжи.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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