Как подобрать свой: высчитываем камень-талисман по дате рождения

У каждого человека есть свой оберег по дате рождения. Читайте в материале ТСН, как подобрать свой камень.

Нумерология может оказывать влияние на жизнь и судьбу людей. И в зависимости от даты рождения у каждого человека есть свой камень-талисман, предохраняющий его от неприятностей.

Узнать, какой твой камень, очень просто. Нужно всего-навсего провести несложный нумерологический расчет: составить все числа с даты рождения.

К примеру, если вы родились 12 июля 1988 года, расчет будет выглядеть так:

1+2+7+1+9+8+8=36

Далее двузначное число упрощается: 3+6=9.

То есть ваше число "9". Теперь нужно только узнать, какой именно камень-оберег "прячется" за этим числом.

Камень-талисман по дате рождения: расшифровка.

Число "1" — человек носит решительный и твердый характер, поэтому ему больше подойдет именно бриллиант.

Число "2" — чтобы защититься от нечисти и устранить гнев, лучше носить жемчуг.

Число "3" — вас будет оберегать гагат и принесет семейное счастье и гармонию в жизнь.

Число "4" — уберечь от неприятностей поможет сапфир.

Число "5" — привлечь удачу и защитить от финансовых потерь помогает таким людям малахит.

Число "6" — вам подходит горный хрусталь, который привлекает счастье и оберегает от неудач.

Число "7" — если хотите уберечься от врагов, носите украшения с янтарем.

Число "8" — защитить от порчи и привлечь удачу поможет топаз.

Число "9" – вам нужно носить с собой аметист, который поможет отличить правду от лжи.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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