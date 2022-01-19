Как подтвердить обучение в вузе для получения страхового стажа?

В Украине годы обучения в период до 1 января 2004 года причисляются к страховому стажу, который необходим для начисления пенсии. Но подтвердить образование выходит не у всех пенсионеров. Что делать в таком случае читайте в материале ТСН.ua.

Как сообщает "Пенсионный курьер" на своей странице в социальной сети Facebook, в некоторых дипломах, изданных в 80-е годы прошлого века и ранее, не хватает информации об обучении на дневной форме. Конечно, можно обратиться в вуз и получить справку о том, что человек учился на стационаре. Но сегодня в Украине бывают ситуации, когда нет возможности получить такую ​​справку. Речь идет, в частности, о переселенцах с оккупированных территорий. Что делать в этом случае?

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Здесь есть два варианта:

Если вуз перерегистрировался на подконтрольной Украине территории — обращаетесь во внесудебном порядке в учебное заведение и подаете письменное заявление, чтобы вам выдали архивную справку со всей информацией о вашем обучении. Если вуз не переместили и он остался на оккупированной территории — подаете заявление в Министерство образования и науки Украины (адрес: 01135, г. Киев, просп. Победы, 10 или на электронную почту: ez@mon.gov.ua). К ней нужно добавить копию паспорта, копию диплома, копию свидетельства о браке (если была изменена фамилия).

Как центральный орган исполнительной власти, соответствующее министерство определяет заведение, в котором обучался пенсионер, и получает соответствующую справку из архива. Если необходимые данные не доступны, следует по месту жительства подать заявление в суд, который установит факт обучения на стационаре.