Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации – объяснение

В Минреинтгерации рассказали, как внутренним переселенцам подтвердить рабочий стаж при отсутствии трудовой книги.
Подтвердить рабочий стаж вынужденно перемещенным лицам, у которых трудовая книжка осталась в оккупации, можно онлайн.
Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В частности, в системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка.
Восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Для этого нужно:
- Авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID.
- Перейти к меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов".
- Из типов обращения выбрать "Вытяг из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.
Ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить документ на устройство можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения".
Напомним, в Украине утвердили новый перечень громад для выплат помощи внутренне перемещенным лицам.
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