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Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации – объяснение

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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Как подтвердить рабочий стаж, если трудовая книжка осталась в оккупации – объяснение

Фото: УНІАН

В Минреинтгерации рассказали, как внутренним переселенцам подтвердить рабочий стаж при отсутствии трудовой книги.

Подтвердить рабочий стаж вынужденно перемещенным лицам, у которых трудовая книжка осталась в оккупации, можно онлайн.

Об этом рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности, в системе Пенсионного фонда Украины хранятся данные и начиная с 2000 года генерируется электронная трудовая книжка.

Восстановить утраченную информацию можно через портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

  • Авторизироваться в выбранном е-сервисе с помощью электронной подписи или BankID.
  • Перейти к меню "Коммуникации с ПФУ" и выбрать "Запрос на получение электронных документов".
  • Из типов обращения выбрать "Вытяг из ЭТК", заполнить другие дополнительные поля, подписать и направить обращение.

Ознакомиться с информацией о периодах работы и загрузить документ на устройство можно будет через несколько минут в разделе "Мои обращения".

Напомним, в Украине утвердили новый перечень громад для выплат помощи внутренне перемещенным лицам.

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