Как похоть помогла разоблачить коррупцию в Верховном суде: журналистка рассказала скандальные подробности

Коррупционную схему в Верховном суде удалось разоблачить благодаря привлекательной агенте НАБУ, которая трудоустроилась к сообщнику и адвокату Всеволода Князева — Олегу Горецкому.

Об этом сообщила журналистка Любовь Величко.

Журналистка рассказала, что к сообщнику Князева Олегу Горецкому пришла трудоустраиваться студентка модельной внешности, которая оказалась агентом НАБУ.

"Горецкий взял девушку на работу и сам решил ее всему учить. Постоянно приглашал к себе в кабинет, знакомил с судьями, понты при ней гонял, (мол, с Князевым на равных, как друзья говорил). Словом, обольщал красавицу, как мог", – заметила Любовь Величко.

Также привлекательная работница Горецкого понравилась и другим судьям и пока все они пытались ее соблазнить, девушка увешивала кабинеты прослушивающими устройствами.

"Так НАБУ все и всех зафиксировали. То есть, преступная организация таких мужчин большой масти посыпалась из-за похоти одного из организаторов (адвоката) к молоденькой студентке. Князев и другие по сути погорели из-за груди и попы девушки, собственной извращенности", — написала журналистка.

Коррупция в Верховном суде: что известно

15 мая стало известно о задержании главы Верховного суда Всеволода Князева. Его подозревают в получении 2,7 млн долларов взятки от олигарха Жеваго.

После скандала пленум Верховного суда выразил недоверие Князеву и лишил его статуса главы ВС.

Руководитель САП лично сообщил о подозрении председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву и адвокату, разоблаченным на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.

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