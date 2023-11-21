"Как получали п***ы, так и получаем": оккупант рассказал о положении армии РФ на Херсонщине

По словам оккупанта, все очень и очень плохо.

Захватчик рассказал, какова ситуация у российских войск в районе Крынок Херсонской области. Традиционно, во всех бедах оккупант обвинил командование армии РФ.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

Российские оккупанты пожаловались на тяжелую ситуацию в Херсонской области

"Все х**во!"

Как отмечает захватчик, обстановку в Херсонской области для врага можно описать одной фразой – все очень печально. Всюду "хохлы", говорит он, ничего не понятно. "Все х**во", утверждает оккупант, и командование ничего не решает. Он добавляет, что видел видео украинского источника, как ВСУ накануне "положили" 12 российских военных. Более того, забрасывали гранатами с беспилотника.

"Смотреть даже страшно. Это п***ец разрывает душу! Российская армия была, на**й, во времена Второй мировой, а тут – х*й пойми, что происходит. Все меняется со скоростью звука – засыпаешь одним человеком, просыпаешься другой. Все по максимально еб*****му происходит, бл*ть", – в традиционной русской манере (с кучей нецензурной брани) поделился своей бедой военной армии РФ.

Он также добавил: то, что они морпехи, россияне не чувствуют. Зато они очень чувствуют взбучку от ВСУ.

"Как получали п***ы, так и получаем. Только еще больше", – делится солдат армии РФ.

А вообще, подчеркнул россиянин, он "за мир". Именно поэтому, считает оккупант, пора мириться.

"Я согласен на ничью, на мир. Зачем что это все? По ту сторону тоже люди – у них свои принципы, у нас свои. Короче, будем жить", – почему-то уверен в продолжительности своего существования российский военный.

Ранее ВСУ провели специальный рейд со штурмом в районе Андреевки. Разведчики атаковали позиции спецназа армии РФ ночью, ликвидировав вражеских наблюдателей прямо в норах и блиндаже

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