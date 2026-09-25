Как получить 100% пенсии вместо 50% или 90%: в ПФУ назвали условия для лиц с инвалидностью

Соцвыплаты

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Сумма государственных социальных выплат обычно определяется предоставленной категорией, однако законодательство предусматривает и специальные условия. При наличии конкретных оснований граждане могут рассчитывать на максимальный размер ежемесячного пособия.

В частности, некоторым пенсионерам выплаты по инвалидности назначаются в размере 100% от стандартной пенсии по возрасту. На такие начисления имеют право неработающие лица со II или III группой инвалидности, наработавшие необходимое количество лет страхового стажа, напоминает Пенсионный фонд Украины.

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По общему правилу пенсия по инвалидности для ІІ группы составляет 90% пенсии по возрасту, а для ІІІ группы — 50%. В то же время, закон предусматривает случаи, когда выплату могут назначить в полном размере.

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Какие условия действуют для ІІ группы инвалидности

Для неработающих лиц с ІІ группой инвалидности размер пенсии может составлять 100% пенсии по возрасту при наличии необходимого страхового стажа. Его продолжительность зависит от возраста, при котором человеку установили инвалидность. Чем позже установлена II группа, тем больше требование к страховому стажу.

Например, если инвалидность была установлена в возрасте до 46 лет включительно, необходимо иметь не менее 20 лет стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Для людей, которым II группу инвалидности установили в возрасте до 59 лет, необходимая продолжительность стажа возрастает до 25 лет для женщин и 30 лет для мужчин.

То есть, для определения права на пенсию в размере 100% учитывают одновременно группу инвалидности, возраст ее установления, страховой стаж и факт работы.

Когда 100% выплаты могут получать люди с ІІІ группой

Для ІІІ группы общий размер пенсии по инвалидности составляет 50% пенсии по возрасту. Вместе с этим, неработающие лица, которым III группу инвалидности установили по достижении пенсионного возраста, при наличии необходимого страхового стажа могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту.

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Для этой категории установлены повышенные требования к стажу: не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Если все предусмотренные законодательством условия выполнены, пенсию могут выплачивать не в стандартном размере 50%, а в размере 100% пенсии по возрасту.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Если человек уже получает пенсию по инвалидности и после этого прекратил работу, важно уведомить об изменении статуса Пенсионный фонд Украины. Это необходимо, поскольку для неработающих пенсионеров предусмотрены отдельные условия размера пенсионных выплат.

Если после увольнения возникло право на перерасчет, следует обратиться в ПФУ и предоставить документы, необходимые для соответствующего перерасчета. В то же время, после трудоустройства пенсионер должен сообщить об этом Пенсионному фонду.

Изменение статуса работающего или неработающего пенсионера может влиять на размер отдельных составляющих выплаты.

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Также мы ранее писали, что размер пенсии по инвалидности зависит не только от установленной группы. При расчете учитывают страховой стаж и заработок, а в отдельных случаях — дополнительный стаж, который приравнивается к периоду от установления инвалидности до достижения пенсионного возраста.

Напомним, в сентябре 2026-го некоторые пенсионеры получат повышенные пенсии: автоматически надбавки начислят по возрасту и стажу. В частности, украинцам от 70 до 74 лет прибавят 300 грн.

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