Как получить 6500 грн на ребенка: новые выплаты от правительства

Правительство Украины объявило о запуске новой программы социальной поддержки под названием "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную выплату в размере 6500 гривен на каждого ребенка. Эта помощь будет предоставляться малообеспеченным семьям, а также семьям внутренне перемещенных лиц, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы. Программа охватывает период с декабря 2024 года, и выплаты будут произведены до конца месяца.

Об этом пишет BBC News Украина.

Эта помощь будет предоставляться малообеспеченным семьям, а также семьям внутренне перемещенных лиц, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы. Программа охватывает период с декабря 2024 года, и выплаты будут произведены до конца месяца.

Премьер-министр Денис Шмигаль объяснял, что эти средства предназначены для того, чтобы семьи могли приобрести тёплую одежду, обувь и другие необходимые зимние вещи для своих детей. Однако не было четко указано, можно ли будет потратить деньги на другие нужды, кроме зимней одежды.

Министр социальной политики Оксана Жолнович уточняла, что средства поступят автоматически на карточные счета родителей более полумиллиона детей, отвечающих требованиям программы. Заявок на получение помощи дополнительно подавать не нужно, поскольку данные о семьях уже есть в государственных реестрах.

Также, ко Дню святого Николая, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получат дополнительно тысячу гривен от ЮНИСЕФ. Министерство социальной политики подчеркивало, что эти средства предназначены для обеспечения конкретных потребностей детей, однако пока неизвестно, как именно будет контролироваться их расходование.

К началу 2024 года в Украине насчитывалось около 4,9 миллиона внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых 2,6 миллиона получали помощь от государства. Денежную поддержку могут получить выехавшие с территорий, где продолжаются боевые действия или которые были временно оккупированы. Для получения помощи необходимо иметь справку, подтверждающую статус ВПЛ.

Государство выплачивает переселенцам ежемесячное пособие: 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Выплаты осуществляются через карты есть Поддержка, и деньги можно тратить без ограничений на товары и услуги.

Напомним, с 1 января 2025 педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную доплату в размере 1 300 грн, а с 1 сентября сумма увеличится до 2 600 грн.

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