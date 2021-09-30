Как получить COVID-сертификат, если сделали прививку разными вакцинами: инструкция от "Дії"

Как получить COVID-сертификат, если сделали прививку разными вакцинами: инструкция от "Дії"

Привитые различными вакцинами украинцы смогут сгенерировать COVID-сертификат в "Дії".

В Украине в приложения "Дія" теперь можно сгенерировать COVID-сертификат, даже если у гражданина "микс" вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Речь идет о том, если украинец вакцинировался первой дозой AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, а второе получил прививки препаратами Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Чтобы получить сертификат в "Дії" надо обновить приложение в AppStore или Google Play. Далее следует нажать "Услуги", затем — "COVID-сертификаты" и "Получить сертификат". В конце у вас попросят подписать согласие на передачу данных "Дія.Підписом".

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"Когда Дія" найдет информацию о вашей вакцинации в реестрах, сертификат сразу подтянется в приложение", — говорится в сообщении.

К слову, сейчас существуют несколько видов COVID сертификатов:

"Желтый" внутренний, который можно получить после прививки первой дозой дводозной вакцины. Он действует 120 дней и доступен в приложении Воздействие на iOS. Впоследствии будет и на Android.

"Зеленый" внутренний, выдается после полного курса вакцинации. Он действует 365 дней.

Международный COVID-сертификат, который также генерируется после полного курса вакцинации на 365 дней.

Международный сертификат можно сгенерировать и распечатать на портале "Дія". Документ сформируется в формате PDF, который можно распечатать или сохранить на телефоне или другом устройстве и демонстрировать QR-код с экрана.

Сейчас международные COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны в ЕС. Свободно путешествовать украинцы пока могут до по меньшей мере 43 стран. Список расширяется ежемесячно, его можно проверить по ссылке.

С 24 сентября на портале "Дія" можно сгенерировать и распечатать COVID-сертификат о вакцинации. Как сгенерировать документ: пошаговая видеоинструкция.

Как сообщалось, в Украине во время усиления ограничений полиция начнет проверять COVID-сертификаты по QR-кода.

Напомним, руководителей учреждений здравоохранения, где подделывали "ковидные" свидетельства, могут отстранить от работы . Минздрав намерен обратиться с соответствующей инициативой к владельцам заведений здравоохранения, где были выявлены нарушения. Если нарушение будет обнаружено повторно, Минздрав будет инициировать аннулирование лицензии медицинского учреждения.

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